MELOVIN і Lama неочікувано об'єднали свої пісні і випустили трек в дуеті (відео)
MELOVIN і Lama 20 серпня здивували українців неочікуваною спільною роботою. Артисти створили трек з двох своїх легендарних пісень і показали кліп на нову композицію.
Артисти опублікували спільну пісню на YouTube. Вони поєднали дві свої композиції та подарували фанатам новий спільний трек, який має назву "Мені так треба Вітрила!".
MELOVIN і Lama випустили спільний трек
Артисти змогли поєднати дві абсолютно різні пісні в одну гармонійну композицію. Відтак вийшов мікс хіта Lama "Мені так треба" і одного з найпопулярніших треків MELOVIN "Вітрила".
"MÉLOVIN і Lama – це сплеск енергії та історія, яка мала статися. Дві стихії, два голоси, дві легендарні пісні, що дивним чином знайшли спільне й перетворилися на одне ціле. "Мені так треба Вітрила!" – не просто дует, а гімн сучасної української музики, де зустрічаються час, доля й безкомпромісна сила", — йдеться в описі під відео.
Реакції людей на пісню MELOVIN і Lama
Під відео люди залишили свої враження від неочікуваного поєднання двох пісень в одну:
- "Я ніколи не уявляла собі поєднання цих пісень, цих голосів, але виявилося, що я цього потребувала! Це відвал всього, а відео, яке неймовірно естетичне…ну вау!"
- "Який вишуканий і самодостатній дует, чарівне поєднання двох пісенних історій"
- "Дві легендарні пісні, які вже увійшли у золотий фонд сучасної української музики. Той, кому спала на думку ідея об'єднати ці дві пісні, має надзвичайне музичне відчуття. Естетика, гармонія, енергетика — бездоганно"
- "Вау, яка розкіш. Навіть Мел подорослішав, а Лама все квітне. Прекрасні обидвоє"
- "Якщо не знати, що це дві різні пісні, то ніколи б не здогадався!"
