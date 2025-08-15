MamaRika зворушила піснею "Одне питання": слухачі запідозрили вагітність зірки (відео)

Ще до офіційного релізу трек "Одне питання" став вірусним: фрагменти пісні активно підхопили TikTok-користувачі, а під час всеукраїнського туру MamaRika зал підспівував в унісон.

Нова пісня артистки — це про любов, яка тримає навіть у найважчі моменти та про впевненість, що разом можна подолати все, коли двоє дійсно прагнуть зберегти ці стосунки, і тримають міцно один одного. Про це розповіла сама MamaRika.

Приспів створив SUROV (Олександр Суров), який уже виступав співавтором хіта "Зв’язок". А куплети були написані співачкою разом із саундпродюсером Іваном Клименком.

Музичне відео знімали в Києві та околицях. Цікаво, що це не постановочний ролик, а справжній день з життя пари без прикрас і фільтрів. У відео MamaRika зʼявилася зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Сингл "Одне питання" вийшов 13 серпня 2025 року. Його можна прослухати на популярних платформах. А кліп на YouTube набрав уже понад 60 тисяч переглядів.

Ба більше, зірка натякнула на ймовірне поповнення в родині. У пісні вона говорить, що раніше їх було двоє, згодом троє, а тепер четверо. Фанати знаменитості задалися питанням:

Втім, дружина Сергія Середи не відповіла на запитання прихильників, залишивши їх з інтригою. Відомо, що пара вже виховує сина.

