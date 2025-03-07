"Мені важко": MamaRika розплакалася, говорячи про батька в РФ (відео)

Окрім тата, у Росії також живе бабуся артистки. Напередодні MamaRika випустила новий кліп, показавши архівні кадри з батьками.

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Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) розплакалася, говорячи про свого батька, який живе в РФ. Артистка дала мініінтервʼю "Люкс ФМ".

MamaRika розповіла про батька, який живе в РФ

MamaRika зізналася, що ще 11 років тому, коли Росія напала на Україну, вони з батьком домовилися взагалі не обговорювати політичні теми. Окрім тата, в РФ також живе бабуся співачки, якій майже 95 років. Вони спілкуються лише телефоном та бачать одне одного за допомогою відеозвʼязку.

"Я взагалі на цю тему не люблю говорити, бо це моя болісна тема… Я живу в своїй країні, я тут, мене неможливо впевнити в іншому. Ми не говоримо про це. Ми спілкуємося дуже рідко, раз на пів року. Це мої рідні люди", – сказала MamaRika.

Артистка зізналася, що онука Давида дідусь досі не бачив вживу, вони підтримують звʼязок лише через відео. Коли MamaRika говорила про це, то не змогла стримати сліз. Артистці хотілося б, щоб син побачив дідуся, однак вона не впевнена, чи це взагалі коли-небудь станеться.

MamaRika розповіла про батька, який живе в РФ Фото: Скріншот

"Він жодного разу не бачив онука. Мені шкода, що так…Мені шкода, що він не може його побачити…Мені важко…Я би хотіла, щоб він побачив онука, але не факт, що це взагалі коли-небудь відбудеться", — зазначила MamaRika.

Напередодні зірка сцени випустила нову пісню, присвятивши її мамам та татам. Зокрема, у кліпі MamaRika показала архівні кадри зі своїми близькими людьми.

"Поки наші батьки живі, до тих пір ми діти… Час невблаганний, і ми не знаємо, що буде завтра. Я хочу щоб ця пісня нагадала кожному, що важливіше за рідних людей немає нічого в цьому світі!" — прокоментувала свою нову роботу співачка.

Нова пісня MamaRika "МАМИТАТИ"

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська розповіла, як на її карʼєру вплинула історія з донькою, яка живе в РФ.

Також Фокус писав про проблеми у шлюбі MamaRika.