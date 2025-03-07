"Мне тяжело": MamaRika расплакалась, говоря об отце в РФ (видео)

Кроме папы, в России также живет бабушка артистки. Накануне MamaRika выпустила новый клип, показав архивные кадры с родителями.

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Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) расплакалась, говоря о своем отце, который живет в РФ. Артистка дала мини-интервью "Люкс ФМ".

MamaRika рассказала об отце, который живет в РФ

MamaRika призналась, что еще 11 лет назад, когда Россия напала на Украину, они с отцом договорились вообще не обсуждать политические темы. Кроме папы, в РФ также живет бабушка певицы, которой почти 95 лет. Они общаются только по телефону и видят друг друга с помощью видеосвязи.

"Я вообще на эту тему не люблю говорить, потому что это моя болезненная тема... Я живу в своей стране, я здесь, меня невозможно убедить в другом. Мы не говорим об этом. Мы общаемся очень редко, раз в полгода. Это мои родные люди", — сказала MamaRika.

Артистка призналась, что внука Давида дедушка до сих пор не видел вживую, они поддерживают связь только через видео. Когда MamaRika говорила об этом, то не смогла сдержать слез. Артистке хотелось бы, чтобы сын увидел дедушку, однако она не уверена, произойдет ли это вообще когда-нибудь.

MamaRika рассказала об отце, который живет в РФ Фото: скріншот

"Он ни разу не видел внука. Мне жаль, что так... Мне жаль, что он не может его увидеть... Мне тяжело... Мне бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет", — отметила MamaRika.

Накануне звезда сцены выпустила новую песню, посвятив ее мамам и папам. В частности, в клипе MamaRika показала архивные кадры со своими близкими людьми.

"Пока наши родители живы, до тех пор мы дети... Время неумолимо, и мы не знаем, что будет завтра. Я хочу чтобы эта песня напомнила каждому, что важнее родных людей нет ничего в этом мире!" — прокомментировала свою новую работу певица.

Новая песня MamaRika "МАМИТАТИ"

Напомним, актриса Ольга Сумская рассказала, как на ее карьеру повлияла история с дочерью, которая живет в РФ.

Также Фокус писал о проблемах в браке MamaRika.