MamaRika растрогала песней "Одне питання": слушатели заподозрили беременность звезды (видео)

Еще до официального релиза трек "Одне питання" стал вирусным: фрагменты песни активно подхватили TikTok-пользователи, а во время всеукраинского тура MamaRika зал подпевал в унисон.

Новая песня артистки — это о любви, которая держит даже в самые тяжелые моменты и об уверенности, что вместе можно преодолеть все, когда двое действительно стремятся сохранить эти отношения, и держат крепко друг друга. Об этом рассказала сама MamaRika.

Припев создал SUROV (Александр Суров), который уже выступал соавтором хита "Зв'язок". А куплеты были написаны певицей вместе с саундпродюсером Иваном Клименко.

Музыкальное видео снимали в Киеве и окрестностях. Интересно, что это не постановочный ролик, а настоящий день из жизни пары без украшений и фильтров. В видео MamaRika появилась со своим мужем Сергеем Середой.

Сингл "Одне питання" вышел 13 августа 2025 года. Его можно прослушать на популярных платформах. А клип на YouTube набрал уже более 60 тысяч просмотров.

Более того, звезда намекнула на вероятное пополнение в семье. В песне она говорит, что раньше их было двое, впоследствии трое, а теперь четверо. Фанаты знаменитости задались вопросом:

"Вы беременны? Поете о четверых".

"Вчетвером?"

"Очень. Вчетвером?".

Впрочем, жена Сергея Середы не ответила на вопросы поклонников, оставив их с интригой. Известно, что пара уже воспитывает сына.

