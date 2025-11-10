Співачка Lama закрутила роман з чоловіком, молодшим на 17 років: як він освідчився (фото)

49-річна українська співачка Lama (Наталя Дзеньків), яка вже дев’ять років перебуває у стосунках зі своїм коханим Романом, розповіла, чому досі не хоче виходити заміж та грати весілля.

Хоча обранець давно зробив їй пропозицію, Наталя зізналася, що шлюб її не приваблює. Зірка дала інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чому Lama не хоче весілля

Артистка пригадала, як у дитинстві дідусь водив її на кладовища, а на весіллях вона бачила, як люди плачуть.

"Я не люблю похорони і не люблю весілля. Не знаю, чому, але з дитинства в мене якісь дивні асоціації з цими подіями", — каже Lama.

Ба більше, виконавиці після таких спостережень здавалося, що після весілля для жінки щось закінчується. Попри те, що весілля її не приваблює, момент освідчення Наталя добре пам’ятає.

Роман, з яким вони познайомилися в Херсонській області після закінчення важких стосунків співачки, влаштував для неї сюрприз — прикрасив кімнату пелюстками троянд і свічками.

Відео дня

"І тут він мені відкриває каблучку, а я така шокована. Я потім кажу: "Ромка, давай ще раз, щоб я могла насолодитися моментом". І він зробив це ще раз", — каже Lama.

Lama з бойфрендом Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Артистка переконана, що щастя не залежить від офіційного статусу.

"Якщо чоловік відповідальний і любить тебе, він і без штампу буде ставитися серйозно. А якщо ні, то й весілля нічого не змінить", — вважає зірка.

Розлучення Lama та Віталія Телезіна

Свого часу артистка перебувала у шлюбі зі звукорежисером Віталієм Телезіним, з яким разом і працювала. Їм вдалося зберегти хороші стосунки після розриву.

"Ми прийшли з ним до того, що прийшов час нам на той момент розійтися. Також, напевно, надто багато музики було. Хоча, з одного боку, це класно. Я десь скучаю за цим. Бо коли ми були разом, ми швидше писали. Ми були більше в цій атмосфері, студія поруч, Віталік. Ми один одного спонукали до цього. Тоді краще пишуться пісні. З іншого боку, треба якось поєднати сімʼю. А ми такі дві творчі особистості. Мені здається, ми взагалі не до такого сімейного. Коли ми вдвох, наприклад. Бо один одного виховує, кожен з нас впливає один на одного. Та людина, яка з тобою, вона завжди впливає на твоє світосприйняття. І ми, можливо, в цій парі, напевно, не мали бути чоловіком і жінкою", — ділиться Lama.

Співачка додала, що її стосунки зараз, це "ідеальна сімʼя", але це не ідеально для неї як для творчої людини.

Lama та Віталій Телезін Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Абʼюз у стосунках

Після Телезіна Lama чотири роки була у стосунках з чоловіком, імʼя якого вона не стала розкривати. Втім, вони за ті роки не жили разом.

"Ці стосунки якраз мене виховали дуже сильно: який має бути чоловік, і який не має", — каже артистка.

Lama додала, що ті стосунки неправильно почалися. А з часом навіть доходило до бійки.

"В мене здоровʼя здало. Я стала непрацездатна. Він міг цілу ніч наговорювати. Міг душити. Коли я хотіла щось вияснити, він дуже сильно був агресивним", — зізнається знаменитість.

Через три місяці після розриву Наталя познайомилася зі своїм теперішнім бойфрендом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, співачка Ярина Квасній, відома виконанням народної пісні "Парова машина", тепер служить у Першому окремому медичному батальйоні.