Стиль жизни Усиление мобилизации в Украине

"Он жив": известного блогера, который внезапно исчез, вероятно, из-за мобилизации, нашли

Блогер Богдан Беспалов | Фото: Instagram

Известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов, с которым несколько дней не было никакой связи, жив. Об этом сообщили в его сообществе.

Соответствующее сообщение появилось на канале BespaLOVmedia в Threads 29 января. В нем отмечается, что Богдана нашли, он жив, однако других деталей пока публично не разглашают.

Богдана Беспалова нашли
Фото: Threads

Богдан Беспалов исчез: что известно

24 января Богдан Беспалов записал голосовое сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь.

В обращении он подчеркнул, что пишет сам, его каналы не сломаны, и поблагодарил подписчиков за поддержку, пообещав вернуться с новыми выпусками.

После этого блогер исчез из информационного пространства. В течение нескольких дней в его каналах не появлялось никаких обновлений.

Впоследствии канал "Слива" сообщил, что в медийной тусовке ходят слухи о возможной мобилизации Богдана Беспалова. По информации журналистов, он мог поехать в учебную часть.

Блогер Богдан Беспалов
Фото: Instagram

"Преследование" Беспалова

В Telegram-канале "Дочь самурая" слухи, что сейчас Богдан в "учебном центре" после его похищения ТЦК, называют "преследованием".

"Это не была типичная бусификация или мобилизация по законам. Преследование. Это связывают с недавним скандалом в отношении певицы, которая жестко зашкварилась в очень ненужный для себя момент. Богдан пострадал как единственный видимый социальный прокурор", — говорится в сообщении.

Кроме того, Богдан рассказывал, что ему неоднократно угрожали после освещения социальных тем.