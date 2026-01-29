"Он жив": известного блогера, который внезапно исчез, вероятно, из-за мобилизации, нашли
Известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов, с которым несколько дней не было никакой связи, жив. Об этом сообщили в его сообществе.
Соответствующее сообщение появилось на канале BespaLOVmedia в Threads 29 января. В нем отмечается, что Богдана нашли, он жив, однако других деталей пока публично не разглашают.
Богдан Беспалов исчез: что известно
24 января Богдан Беспалов записал голосовое сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь.
В обращении он подчеркнул, что пишет сам, его каналы не сломаны, и поблагодарил подписчиков за поддержку, пообещав вернуться с новыми выпусками.
После этого блогер исчез из информационного пространства. В течение нескольких дней в его каналах не появлялось никаких обновлений.
Впоследствии канал "Слива" сообщил, что в медийной тусовке ходят слухи о возможной мобилизации Богдана Беспалова. По информации журналистов, он мог поехать в учебную часть.
"Преследование" Беспалова
В Telegram-канале "Дочь самурая" слухи, что сейчас Богдан в "учебном центре" после его похищения ТЦК, называют "преследованием".
"Это не была типичная бусификация или мобилизация по законам. Преследование. Это связывают с недавним скандалом в отношении певицы, которая жестко зашкварилась в очень ненужный для себя момент. Богдан пострадал как единственный видимый социальный прокурор", — говорится в сообщении.
