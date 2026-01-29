"Он жив": известного блогера, который внезапно исчез, вероятно, из-за мобилизации, нашли

Известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов, с которым несколько дней не было никакой связи, жив. Об этом сообщили в его сообществе.

Соответствующее сообщение появилось на канале BespaLOVmedia в Threads 29 января. В нем отмечается, что Богдана нашли, он жив, однако других деталей пока публично не разглашают.

Богдана Беспалова нашли Фото: Threads

Богдан Беспалов исчез: что известно

24 января Богдан Беспалов записал голосовое сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь.

В обращении он подчеркнул, что пишет сам, его каналы не сломаны, и поблагодарил подписчиков за поддержку, пообещав вернуться с новыми выпусками.

После этого блогер исчез из информационного пространства. В течение нескольких дней в его каналах не появлялось никаких обновлений.

Впоследствии канал "Слива" сообщил, что в медийной тусовке ходят слухи о возможной мобилизации Богдана Беспалова. По информации журналистов, он мог поехать в учебную часть.

Блогер Богдан Беспалов Фото: Instagram

"Преследование" Беспалова

В Telegram-канале "Дочь самурая" слухи, что сейчас Богдан в "учебном центре" после его похищения ТЦК, называют "преследованием".

"Это не была типичная бусификация или мобилизация по законам. Преследование. Это связывают с недавним скандалом в отношении певицы, которая жестко зашкварилась в очень ненужный для себя момент. Богдан пострадал как единственный видимый социальный прокурор", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Богдан Беспалов назвал Дмитрия Кулебу и его невесту "Бонни и Клайд" и обвинил их в оторванности от реалий жизни украинцев во время войны.

Блогер ранее говорил, что, несмотря на уныние, не хочет покидать Украину.

Кроме того, Богдан рассказывал, что ему неоднократно угрожали после освещения социальных тем.