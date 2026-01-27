Известный блогер внезапно исчез: вероятно, его мобилизовали

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов внезапно исчез со своих каналов. Теперь ходят слухи, что его мобилизовали.

24 января Беспалов записал голосовое сообщение в Telegram-канале, в котором сообщил, что некоторое время не будет на связи. А через несколько дней канал "Злива" сообщил, что блогера, вероятно, мобилизовали.

"Друзья, меня не сломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку", — сказал Богдан.

После этого блогер так и не выходил на связь.

"В тусовке упорно ходят слухи о мобилизации сплетника Богдана Беспалова. А наш техотдел говорит, что Богдан сейчас поехал в учебную часть", — отметили журналисты "Зливы".

Встреча Беспалова с ТЦК

Ранее блогер в интервью Алине Доротюк рассказывал, что уже встречался с военными ТЦК в Киеве.

"Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", — рассказывал сплетник.

Впрочем, его отпустили, потому что "испугались синей галочки" в Instagram.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Также блогер говорил, что, несмотря на уныние, не хочет покидать Украину.

