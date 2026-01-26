Скандал с бронированием Петрова: директор "Исландии" получил бронь в Раде, — нардеп

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что летом 2025 года получили бронирование от мобилизации не только ведущие канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов. По его словам, должность помощника депутата Дмитрия Черного с бронированием занял в августе директор "Исландии" Павел Немерюк.

О бронировании "правой руки" Владимира Петрова, директора "Исландии" Павла Немерюка народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал 26 января. В видео на YouTube-канале нардеп отметил, что ведущий "Исландии" Владимир Петров уже был уволен с Национального военно-мемориального кладбища, а его бронирование от мобилизации — отменено.

Железняк утверждает, что директор (руководитель) канала "Исландия" Павел Немерюк руководит также проектами "Масон ТВ", "Радио Исландия", "Люмпен Продакшн" и другими.

На сайте Верховной Рады можно увидеть, что Павел Немерюк является помощником народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Черного по срочному трудовому договору на постоянной основе. По словам Железняка, директор "Исландии" получил эту должность с бронированием в августе 2025 года — после того, как была восстановлена независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Даже зарплату от Верховной Рады получает. Правда на работу почему-то не активно ходит", — отметил нардеп от партии "Голос".

Железняк утверждает, что Петров забронировал директора канала "Исландия" в Верховной Раде.

В своем видео Железняк объяснил, что народные депутаты имеют возможность забронировать от мобилизации двух своих помощников, которые работают в аппарате Верховной Рады.

"У меня очень долго был забронирован один человек, потом мы добрали в команду еще людей, и вот сейчас у меня люди, которые сидят со мной каждый день в комитете, работают и соответственно, ну, я надеюсь результаты работы вы видите. Так же есть у разных народных депутатов разные подходы к этому", — рассказал нардеп.

Железняк отметил, что Немерюк до сих пор активно работает в компаниях, участвует в подготовке стримов и, соответственно, "не очень активно выполняет функцию помощника народного депутата".

Также нардеп обратил внимание на то, что на ресурсах, которые, как он утверждает, имеют отношение к Петрову, часто публикуются цитаты депутата Дмитрия Черного.

По словам Железняка, нардеп Черный часто цитируется на связанных с Петровым каналах Фото: скриншот

Скандал с бронированием Владимира Петрова: детали

В государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" 16 января на запрос СМИ подтвердили трудоустройство Петрова в должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Нардеп Ярослав Железняк до того сообщал, что благодаря этой должности Владимир Петров с 31 июля имеет бронирование от мобилизации.

20 января Железняк заявлял, что Петров мог зарабатывать на "отбеливании" коррупционеров. Также в тот день нардеп Ярослав Железняк сообщал, что против Владимира Петрова открыто уголовное производство о возможной госизмене.

Напомним, в сентябре 2025 года нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный заговорил о завершении каденции Верховной Рады IX созыва. Он писал, что до завершения деятельности парламента остались одна-две сессии. В июле нардеп Черный заявлял, что РФ может использовать протесты из-за "ликвидации" НАБУ и САП для организации терактов.