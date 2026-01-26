Скандал із бронюванням Петрова: директор "Ісландії" отримав бронь у Раді, — нардеп

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що влітку 2025 року отримали бронювання від мобілізації не лише ведучі каналу "Ісландія" Володимир Петров і Сергій Іванов. За його словами, посаду помічника депутата Дмитра Чорного з бронюванням обійняв у серпні директор "Ісландії" Павло Немерюк.

Про бронювання "правої руки" Володимира Петрова, директора "Ісландії" Павла Немерюка народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів 26 січня. У відео на YouTube-каналі нардеп зазначив, що ведучий "Ісландії" Володимир Петров уже був звільнений з Національного військово-меморіального кладовища, а його бронювання від мобілізації — скасоване.

Железняк стверджує, що директор (керівник) каналу "Ісландія" Павло Немерюк керує також проєктами "Масон ТВ", "Радіо Ісландія", "Люмпен Продакшн" та іншими.

На сайті Верховної Ради можна побачити, що Павло Немерюк є помічником народного депутата від "Слуги Народу" Дмитра Чорного за строковим трудовим договором на постійній основі. За словами Железняка, директор "Ісландії" отримав цю посаду з бронюванням у серпні 2025 року — після того, як була відновлена незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Навіть зарплату від Верховної Ради отримує. Правда на роботу чомусь не активно ходить", — зазначив нардеп від партії "Голос".

Железняк стверджує, що Петров забронював директора каналу "Ісландія" у Верховній Раді.

У своєму відео Железняк пояснив, що народні депутати мають можливість забронювати від мобілізації двох своїх помічників, які працюють в апараті Верховної Ради.

"У мене дуже довго була заброньована одна людина, потім ми добрали в команду ще людей, і ось зараз у мене люди, які сидять зі мною кожного дня в комітеті, працюють і відповідно, ну, я сподіваюсь результати роботи ви бачите. Так само є у різних народних депутатів різні підходи до цього", — розповів нардеп.

Железняк зазначив, що Немерюк досі активно працює в компаніях, бере участь у підготовці стримів і, відповідно, "не дуже активно виконує функцію помічника народного депутата".

Також нардеп звернув увагу на те, що на ресурсах, які, як він стверджує, мають відношення до Петрова, часто публікуються цитати депутата Дмитра Чорного.

За словами Железняка, нардеп Чорний часто цитується на пов'язаних із Петровим каналах Фото: скриншот

Скандал із бронюванням Володимира Петрова: деталі

В державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" 16 січня на запит ЗМІ підтвердили працевлаштування Петрова на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Нардеп Ярослав Железняк до того повідомляв, що завдяки цій посаді Володимир Петров з 31 липня має бронювання від мобілізації.

20 січня Железняк заявляв, що Петров міг заробляти на "відбілюванні" корупціонерів. Також того дня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що проти Володимира Петрова відкрито кримінальне провадження щодо можливої держзради.

Нагадаємо, у вересні 2025 року нардеп від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання. Він писав, що до завершення діяльності парламенту лишилися одна-дві сесії. У липні нардеп Чорний заявляв, що РФ може використати протести через "ліквідацію" НАБУ і САП для організації терактів.