Нардеп від "Слуги народу" заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи — одна, максимум дві сесії.

За його словами, відлік пішов на тижні, однак народний обранець не виключає, що може помилятися. Про це він написав у себе в Facebook.

"Уже наступного року, ймовірно, у країни буде новий склад парламенту. І це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, має бути використаний якісно і продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", — ідеться в публікації.

Він висловив думку, що у депутатів залишився останній шанс "використати час мудро" і діяти заради безпеки і майбутнього країни".

"І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння", — наголосив депутат.

Дмитро Чорний заговорив про можливе швидке перезавантаження парламенту Фото: Скриншот

Його публікація викликала жваве обговорення. У коментарях багато хто дивується, звідки в депутата така інформація.

Зокрема Ярослав Гришин, засновник Центру досліджень безпілотних систем, написав:

"Дімо, адже ти розумний хлопець був. Яке закінчення війни? Які вибори? Ти в якому світі живеш. Треба готуватися до мінімум двох років війни і забудьте про вибори. Доведеться тобі далі працювати".

На це Чорний відповів, що він — людина прагматична і бачить речі такими, якими вони є.

"Саме тому й зазначив, що можу помилятися. Але водночас є відчуття, що незабаром станеться щось знакове, що наблизить світ".

Дмитро Чорний: що про нього відомо

Чорний за освітою — інженер-будівельник. Він був громадським активістом і працював у ЗМІ.

У 2019 році Дмитра Чорного обрано депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" у виборчому окрузі №34 (Вільногірськ, Жовті Води, Верхньодніпровський, П'ятихатський, Царичанський райони). На час виборів він був директором ПП "Громадська журналістика" і не перебував у жодних партіях. Чорний проживав у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

У парламенті Чорний досить активний. Від початку своєї каденції депутат підписав до подання 144 законопроєкти, з яких ініціював самостійно приблизно 20.

Він входить до комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку та містобудування.

Дмитро Чорний — член комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку та містобудування Фото: Соцсети

За інформацією "Чесно", Чорний був серед тих, хто 22 липня 2025 року проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджували залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт обмежив незалежність антикорупційних органів.

У червні цього року депутат направив запит президенту про припинення громадянства України Вадиму Новинському, однак ця ініціатива не знайшла підтримки у Верховній Раді.

Нагадаємо, що буквально напередодні про перспективи завершення війни заговорив ще один депутат від "Слуги народу". Федір Веніславський вважає, що війна в Україні добігає кінця. На його думку, наблизити мир може тристороння зустріч президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна.

9 вересня постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Україна згодна заморозити війну з РФ по лінії фронту за умови надійних гарантій безпеки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський озвучив готовність зустрітися з Володимиром Путіним без попередніх умов.