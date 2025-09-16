Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика

Нардеп від "Слуги народу" заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання

Нардеп Дмитро Чорний прогнозує завершення каденції Верховної Ради IX скликання
Народний депутат Дмитро Чорний | Фото: Днепропетровская ОВА

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи — одна, максимум дві сесії.

Related video

За його словами, відлік пішов на тижні, однак народний обранець не виключає, що може помилятися. Про це він написав у себе в Facebook.

"Уже наступного року, ймовірно, у країни буде новий склад парламенту. І це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, має бути використаний якісно і продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", — ідеться в публікації.

Він висловив думку, що у депутатів залишився останній шанс "використати час мудро" і діяти заради безпеки і майбутнього країни".

"І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння", — наголосив депутат.

Дмитро Чорний вважає, що війна скоро закінчиться
Дмитро Чорний заговорив про можливе швидке перезавантаження парламенту
Фото: Скриншот

Його публікація викликала жваве обговорення. У коментарях багато хто дивується, звідки в депутата така інформація.

Зокрема Ярослав Гришин, засновник Центру досліджень безпілотних систем, написав:

"Дімо, адже ти розумний хлопець був. Яке закінчення війни? Які вибори? Ти в якому світі живеш. Треба готуватися до мінімум двох років війни і забудьте про вибори. Доведеться тобі далі працювати".

На це Чорний відповів, що він — людина прагматична і бачить речі такими, якими вони є.

"Саме тому й зазначив, що можу помилятися. Але водночас є відчуття, що незабаром станеться щось знакове, що наблизить світ".

Дмитро Чорний: що про нього відомо

Чорний за освітою — інженер-будівельник. Він був громадським активістом і працював у ЗМІ.

У 2019 році Дмитра Чорного обрано депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" у виборчому окрузі №34 (Вільногірськ, Жовті Води, Верхньодніпровський, П'ятихатський, Царичанський райони). На час виборів він був директором ПП "Громадська журналістика" і не перебував у жодних партіях. Чорний проживав у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

У парламенті Чорний досить активний. Від початку своєї каденції депутат підписав до подання 144 законопроєкти, з яких ініціював самостійно приблизно 20.

Він входить до комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку та містобудування.

Дмитро Чорний прогнозує перезавантаження парламенту
Дмитро Чорний — член комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку та містобудування
Фото: Соцсети

За інформацією "Чесно", Чорний був серед тих, хто 22 липня 2025 року проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджували залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт обмежив незалежність антикорупційних органів.

У червні цього року депутат направив запит президенту про припинення громадянства України Вадиму Новинському, однак ця ініціатива не знайшла підтримки у Верховній Раді.

Нагадаємо, що буквально напередодні про перспективи завершення війни заговорив ще один депутат від "Слуги народу". Федір Веніславський вважає, що війна в Україні добігає кінця. На його думку, наблизити мир може тристороння зустріч президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна.

9 вересня постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Україна згодна заморозити війну з РФ по лінії фронту за умови надійних гарантій безпеки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський озвучив готовність зустрітися з Володимиром Путіним без попередніх умов.