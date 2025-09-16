"Нам це потрібно": Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

Related video

Про це він повідомив під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" 12 вересня Фаріду Закарії з CNN, а інтерв'ю побачило світ кількома днями пізніше.

"Іноді нам це потрібно. Навіть якщо ми не любимо один одного", — підкреслив глава держави.

За його словами, досягнення миру має насамперед передбачати припинення вогню.

"Отже, є порядок пунктів для обговорення. По-перше, нам потрібна зустріч із результатом припинення вогню. І він не готовий до зустрічі сьогодні. Це правда. Так. Якщо ж він захоче поговорити про території, про якісь історичні божевілля тощо, я готовий із ним поговорити. Але не через американців, не через європейців. За їхньої підтримки — так, але не через них", — заявив Зеленський.

Ще минулого місяця президент США Дональд Трамп говорив, що він почав підготовку до зустрічі двох лідерів під час телефонної розмови з Путіним. Це сталося через кілька днів після саміту глав США і РФ на Алясці.

На зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні Трамп заявив, що угода про припинення вогню не є обов'язковою умовою для зустрічі українського лідера з його російським колегою.

Зі свого боку військовий аналітик Майкл Кларк зазначає, що перспектива такої зустрічі вкрай сумнівна. Однією з основних причин він назвав позицію російського президента, який не визнає легітимність українського лідера.

Не особливо вірять у можливість такої зустрічі і європейські лідери. Так, 28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про відсутність перспектив проведення діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Ці слова пролунали після масштабної атаки ЗС РФ на Київ, яка забрала десятки життів мирних жителів.

На початку вересня очільник Кремля заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, однак при цьому ставить під сумнів сенс такої зустрічі. Він зазначив, що зустріч відбудеться тільки за умови, якщо український президент приїде до Москви.

Зеленський не погодився на пропозицію Путіна. Український лідер заявив, що не поїде "в столицю цього терориста", і запропонував інший варіант.

5 вересня український президент в інтерв'ю каналу TBN заявив, що підтримує всі ідеї лідера США Дональда Трампа про припинення російсько-української війни. Натомість РФ, за його словами, прагне уникнути переговорів.