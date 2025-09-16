"Нам это нужно": Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

Об этом он сообщил во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" 12 сентября Фариду Закарии из CNN, а интервью увидело свет несколькими днями позже.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим друг друга", – подчеркнул глава государства.

По его словам, достижение мира должно в первую очередь подразумевать прекращение огня.

"Итак, есть порядок пунктов для обсуждения. Во-первых, нам нужна встреча с результатом прекращения огня. И он не готов к встрече сегодня. Это правда. Да. Если же он захочет поговорить о территориях, о каких-то исторических безумствах и так далее, я готов с ним поговорить. Но не через американцев, не через европейцев. При их поддержке — да, но не через них", – заявил Зеленский.

Еще в прошлом месяце президент США Дональд Трамп говорил, что он начал подготовку к встрече двух лидеров во время телефонного разговора с Путиным. Это произошло через несколько дней после саммита глав США и РФ на Аляске.

На встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня не является обязательным условием для встречи украинского лидера с его российским коллегой.

В свою очередь военный аналитик Майкл Кларк отмечает, что перспектива такой встречи крайне сомнительна. Одной из основных причин он назвал позицию российского президента, который не признает легитимность украинского лидера.

Не особо верят в возможность такой встречи и европейские лидеры. Так, 28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отсутствии перспектив проведения диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Эти слова последовали после масштабной атаки ВС РФ на Киев, унесшей десятки жизней мирных жителей.

В начале сентября глава Кремля заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, однако при этом ставит под сомнение смысл такой встречи. Он отметил, что встреча состоится только при условии, если украинский президент приедет в Москву.

Зеленский не согласился на предложение Путина. Украинский лидер заявил, что не поедет "в столицу этого террориста", и предложил другой вариант.

5 сентября украинский президент в интервью каналу TBN заявил, что поддерживает все идеи лидера США Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны. Зато РФ, по его словам, стремится избежать переговоров.