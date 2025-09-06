"Может приехать в Киев": Зеленский ответил на предложение Путина провести встречу в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился на предложение главы Кремля Владимира Путина провести переговоры по урегулированию российско-украинской войны в Москве. Украинский лидер заявил, что не поедет "в столицу этого террориста", и предложил другой вариант.

Владимир Зеленский говорит, что Путин может взамен приехать в Киев. Об этом президент рассказал в интервью для издания ABC News, обнародованном 6 сентября.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", — заявил украинский лидер.

Владимир Путин хорошо понимает, что президент Украины не приедет в Москву на переговоры, добавил Зеленский. Высказывая такое "приглашение", лидер Кремля просто имеет целью "перенести встречу".

При этом сам украинский президент в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться с Путиным "в любом формате".

"Путин играет в игры с Соединенными Штатами Америки", — добавил Владимир Зеленский в ходе интервью.

Также он пояснил, что если Путин не хочет встретиться, то он может предлагать варианты, которые будут неприемлемыми.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", — отметил Владимир Зеленский.

Сам Владимир Путин 5 сентября объявил, что готов гарантировать безопасность для Владимира Зеленского, если он приедет на переговоры в Москву.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, 5 сентября объяснял, что Владимира Зеленского россияне зовут в Москву, чтобы "поговорить, а не капитулировать".

Напомним, 5 сентября Владимир Зеленский в интервью каналу TBN заявил, что поддерживает все идеи лидера США Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны. Зато РФ, по его словам, стремится избежать переговоров.

Также 5 сентября агентство Интерфакс-Украина сообщало, что Дональд Трамп собирается провести разговор с Владимиром Путиным.