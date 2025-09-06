"Може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна провести зустріч у Москві

Президент України Володимир Зеленський не погодився на пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання російсько-української війни у Москві. Український лідер заявив, що не поїде "у столицю цього терориста", і запропонував інший варіант.

Володимир Зеленський каже, що Путін може натомість приїхати до Києва. Про це президент розповів в інтерв'ю для видання ABC News, оприлюдненому 6 вересня.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", — заявив український лідер.

Володимир Путін натомість добре розуміє, що президент України не приїде до Москви на переговори, додав Зеленський. Висловлюючи таке "запрошення", лідер Кремля просто має на меті "перенести зустріч".

При цьому сам український президент вкотре наголосив, що готовий зустрітися з Путіним "в будь-якому форматі".

"Путін грає в ігри зі Сполученими Штатами Америки", — додав Володимир Зеленський в ході інтерв'ю.

Також він пояснив, що якщо Путін не хоче зустрітися, то він може пропонувати варіанти, які будуть неприйнятними.

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", — зазначив Володимир Зеленський.

Сам Володимир Путін 5 вересня оголосив, що готовий гарантувати безпеку для Володимира Зеленського, якщо він приїде на переговори до Москви.

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, 5 вересня пояснював, що Володимира Зеленського росіяни кличуть до Москви, аби "поговорити, а не капітулювати".

Нагадаємо, 5 вересня Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу TBN заявив, що підтримує всі ідеї лідера США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Натомість РФ, за його словами, прагне уникнути переговорів.

Також 5 вересня агентство Інтерфакс-Україна повідомляло, що Дональд Трамп збирається провести розмову з Володимиром Путіним.