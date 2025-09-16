Нардеп от "Слуги народа" заговорил о завершении каденции Верховной Рады IX созыва

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, и до завершения ее работы – одна, максимум две сессии.

По его словам, отсчет пошел на недели, однако народный избранник не исключает, что может ошибаться. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны. Именно поэтому сегодня мы ожидаем от Президента Зеленского четких наставлений и ориентиров. Ибо время, оставшееся этой Раде, должно быть использовано качественно и продуктивно. Не для политических распрей, а исключительно в пользу государства", – говорится в публикации.

Он высказал мнение, что у депутатов остался последний шанс "использовать время мудро" и действовать ради безопасности и будущего страны".

"И мы не имеем права потратить его на внутренние политические противостояния", – подчеркнул депутат.

Его публикация вызвала оживленное обсуждение. В комментариях многие недоумевают, откуда у депутата такая информация.

В частности Ярослав Гришин, основатель Центра исследований беспилотных систем, написал:

"Дима, ведь ты умный парень был. Какое окончание войны? Какие выборы? Ты в каком мире живешь. Надо готовиться к минимум двум годам войны и забудьте о выборах. Придется тебе дальше работать".

На это Черный ответил, что он – человек прагматичный и видит вещи такими, какими они есть.

"Именно потому и отметил, что могу ошибаться. Но одновременно есть ощущение, что вскоре произойдет что-то знаковое, что приблизит мир".

Дмитрий Черный: что о нем известно

Черный по образованию – инженер-строитель. Он был общественным активистом и работал в СМИ.

В 2019 году Дмитрий Черный избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №34 (Вольногорск, Желтые Воды, Верхнеднепровский, Пятихатский, Царичанский районы). На время выборов он был директором ЧП "Общественная журналистика" и не состоял ни в каких партиях. Черный проживал в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

В парламенте Черный достаточно активен. С начала своей каденции депутат подписал к представлению 144 законопроекта, из которых инициировал самостоятельно около 20.

Он входит в комитет по вопросам организации государственной власти, регионального развития и градостроительства.

По информации "Чесно", Черный был в числе тех, кто 22 июля 2025 года проголосовал "за" законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект ограничил независимость антикоррупционных органов.

В июне этого года депутат направил запрос президенту о прекращении гражданства Украины Вадиму Новинскому, однако эта инициатива не нашла поддержки в Верховной Раде.

Напомним, что буквально накануне о перспективах завершения войны заговорил еще один депутат от "Слуги народа". Федор Вениславский считает, что война в Украине подходит к концу. По его мнению, приблизить мир может трехсторонняя встреча президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

9 сентября постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина согласна заморозить войну с РФ по линии фронта при условии надежных гарантий безопасности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский озвучил готовность встретиться с Владимиром Путиным без предварительных условий.