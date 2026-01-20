Проти Петрова відкрили кримінальне провадження щодо можливої держзради, — Железняк

Проти політтехнолога та власника каналу "Ісландія" Володимира Петрова було відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу — державна зрада. Цю справу має розслідувати Служба безпеки України.

Кримінальне провадження відкрито з 14 січня 2026 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який опублікував документи у своєму Telegram.

У Єдиному реєстрі досудових рішень йдеться про те, що Петров, бувши блогером, телеведучим, а також продюсером, діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Для цього він використовував низку медіапроєктів, зокрема, "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу".

Тим самим Петров надав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, чим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану.

"Так, у своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради "примирення", свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України", — ідеться в ЄРДР.

При цьому Железняк зазначив, що це не єдине кримінальне провадження, яке відкрите проти Петрова, і йому навіть було повідомлено про підозру, утім не розкрив деталі справи.

Сам Петров станом на зараз не коментував повідомлення про кримінальне провадження про держзраду.

Нагадаємо, 19 січня з'явилася інформація про фейкове бронювання, яке має Петров завдяки тому, що офіційно працевлаштований у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Завдяки цьому Петров також нібито отримує 72 874 грн на місяць на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

