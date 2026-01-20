Против Петрова открыли уголовное производство о возможной госизмене, — Железняк

Против политтехнолога и владельца канала "Исландия" Владимира Петрова было открыто уголовное производство по части первой статьи 111 Уголовного кодекса — государственная измена. Это дело должна расследовать Служба безопасности Украины.

Уголовное производство открыто с 14 января 2026 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, который опубликовал документы в своем Telegram.

В Едином реестре досудебных решений говорится о том, что Петров, будучи блогером, телеведущим, а также продюсером, действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Для этого он использовал ряд медиапроектов, в частности, "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу".

Тем самым Петров оказал России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, чем самым совершил государственную измену в условиях военного положения.

"Так, в своих выступлениях Петров В.В. категорически отрицал факт вторжения регулярных войск на территорию Украины, указывая что война является гражданской, а террористические организации "ДНР" и "ЛНР" являются государственными образованиями с собственными органами власти, продвигал идею отказа от украинских государственных символов, ради "примирения", сознательно проводил информационно-психологические операции для срыва процесса мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины", — говорится в ЕРДР.

Документы по Владимиру Петрову Фото: Telegram/Залізний нардеп Документы по Владимиру Петрову Фото: Telegram/Залізний нардеп

При этом Железняк отметил, что это не единственное уголовное производство, которое открыто против Петрова, и ему даже было сообщено о подозрении, впрочем, не раскрыл детали дела.

Сам Петров по состоянию на сейчас не комментировал сообщение об уголовном производстве о госизмене.

Напомним, 19 января появилась информация о фейковом бронировании, которое имеет Петров благодаря тому, что официально трудоустроен в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". Благодаря этому Петров также якобы получает 72 874 грн в месяц в должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев вызвал главу Минветеранов Наталью Калмыкову из-за фейкового бронирования в "Национальном военном мемориальном кладбище". По его словам, она должна доложить о ситуации в подчиненной ей компании