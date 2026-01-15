"Фейковые брони": Гетманцев потребовал вызвать в Раду министра по делам ветеранов (видео)

Наталья Калмыкова, по словам нардепа, должна доложить о ситуации в подчиненной ей компании, которая может предоставлять бронирование от мобилизации.

Гетманцев назвал эту проблему таковой, что подрывает основы справедливости мобилизации, о чем заявил в парламенте и написал у себя в Telegram.

"Когда в государственных предприятиях, на военном мемориальном кладбище есть фейковые брони, на "чертей", которые сидят в тылу, занимаются непонятно чем, вместо того, чтобы идти служить…" – эмоционально высказался депутат.

По его словам, он очень уважает Калмыкову, но просит вызвать ее на заседание парламента 3 февраля, чтобы она доложила, что происходит в подчиненном ей ведомстве, и дала ответ, когда завершиться проблема фейковых бронирований.

Гетманцев считает, что всех должностных лиц, причастных к этой ситуации, нужно привлечь к уголовной ответственности.

Відео дня

Накануне экс-нардеп и общественный деятель Борислав Береза тоже поинтересовался у Натальи Калмыковой ситуацией с бронированием с бронированием ведущих YouTube-канала "Исландия" Владимира Петрова и Сергея Иванова

"Очень хочется узнать почему вы решили трудоустроить не ветерана войны, служившего Украине и демобилизованного после полученного ранения или из-за инвалидности, а Петрова?", – пишет он.

Лакшери-бронирование на НВМК: с чего начался скандал

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк 12 января на своем YouTube-канале опубликовал видео под названием "Бронь для пропагандистов: где "работают" рупоры Банковой", в котором, в частности, сообщил, что соведущие канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов якобы получили бронирование от мобилизации. Причем Петров, как выяснилось, забронирован в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище", где работает с 31 июля 2025 года.

"Осведомленные источники говорят, что Петров работает [в НВМК] на полной рабочей ставке, он – специалист отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Более того, он в прошлом году получил из госбюджета деньги за свою работу. Небольшие – 70 тысяч гривен, но достаточные, чтобы воспользоваться стопроцентным бронированием", – рассказал Железняк.

Сергей Иванов получил бронирование в июле 2025 года как сотрудник от ООО "Стар трек Индастрис" – компании — подрядчика "Энергоатома". Отстрочка действует до июня 2026 года.

Сергей Иванов тоже имеет бронь Фото: Facebook

"И еще одно интересное совпадение: бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП, которую так тщательно оправдывали в эфирах", – подметил нардеп.

При этом и Иванов, и Петров критиковали тех, кто критиковал экс-главу Офиса президента Андрея Ермака в уклонении от мобилизации. Тот, кстати, после отставки обещал пойти защищать страну, но, как выяснили расследователи, до сих пор на фронте так и не появился.

На момент написания материала Наталия Калмыкова пока никак не прокомментировала ситуацию. Также пока ничего не сказали по расследованию Железняка и резонансу вокруг него Иванов и Петров.

Напомним, в восьми областях Украины раскрыты новые схемы уклонения от мобилизации за деньги.

Также сообщалось, что на Волыни священник посвятил мужчину в дьяконы, чтобы его не мобилизовали.