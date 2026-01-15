"Фронт в лесах Конча-Заспы": Ермак, несмотря на обещание, не мобилизовался в ВСУ, — Железняк (видео)

Нардеп Ярослав Железняк выяснил, что бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак не проходит военную службу. Хотя обещал после увольнения "пойти на фронт".

Парламентарий направил запрос в Минобороны по фактам возможного призыва на военную службу Андрея Ермака. Но выяснилось, что в ряды ВСУ он так и не вступил. О результатах своего "расследования" Железняк рассказал в своем Telegram-канале и в небольшом сюжете.

Андрей Ермак "на фронт" так и не пошел

"Мы для того, чтобы выяснить, где именно Андрей Борисович Ермак усилил наше войско, стал на защиту страны и выполнил свое публичное обещание... решили отправить достаточно большое количество запросов, ну, и выяснить, где же он там находится. И вот по состоянию на сейчас соответственно можем вам сообщить, что мы получили ответ на все эти вопросы", — рассказал Железняк.

По его словам, ответ от Минобороны Украины он получил 14 января.

В Минобороны Украины ответили на запрос Ярослава Железняка

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу по мобилизации на особый период или по контракту не обращался", — отметили в ответе Минобороны, который прислали народному депутату Ярославу Железняку.

Нардеп делает вывод, что заявление Ермака о готовности отправиться на фронт не соответствует действительности.

"Никуда он не обращался, нигде он не служит, кажется, и служить не будет. Говорят, где-то держит свой личный фронт в лесах Конча-Заспы", — подытожил Железняк.

Напомним, в декабре журналисты издания "Слідство.Інфо" обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли Андрей Ермак к Силам Обороны и в каком роде войск. В Силах обороны дали ответ Сухопутные войска о том, что бывший глава ОП в их составе службу не проходит. Сам Андрей Ермак относительно его дальнейших планов после работы в Офисе президента не ответил.

5 декабря издание "Зеркало недели" сообщило, что Андрей Ермак посещал Службу внешней разведки. 11 декабря в СВР ответили на запрос депутата Ярослава Железняка о том, что Андрей Ермак к ним для прохождения Службы не обращался, и никаких особых условий или статусов гражданину Ермаку не предоставлялись Службой.

Фокус писал о том, как Андрей Ермак решил пойти на фронт. "Я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям", -писал Ермак.