"Фронт в лісах Конча-Заспи": Єрмак, попри обіцянку, не мобілізувався до ЗСУ, — Железняк (відео)

Нардеп Ярослав Железняк з'ясував, що колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак не проходить військову службу. Хоча обіцяв після звільнення "піти на фронт".

Парламентар направив запит до Міноборони щодо фактів можливого призову на військову службу Андрія Єрмака. Але з'ясувалось, що до лав ЗСУ він так і не вступив. Про результати свого "розслідування" Железняк розповів у своєму Telegram-каналі та у невеличкому сюжеті.

Андрій Єрмак "на фронт" так і не пішов

"Ми для того, щоб з'ясувати, де саме Андрій Борисович Єрмак посилив наше військо, став на захист країни та виконав свою публічну обіцянку… вирішили відправити достатньо велику кількість запитів, ну, і з'ясувати, де ж він там перебуває. І ось станом на зараз відповідно можемо вам повідомити, що ми отримали відповідь на всі ці запитання", - розповів Железняк.

За його словами, відповідь від Міноборони України він отримав 14 січня.

У Міноборони України відповіли на запит Ярослава Железняка

"Станом на момент розгляду депутатського звернення (середина січня) громадянина України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався", - зазначили у відповіді Міноборони, яку надіслали народному депутатові Ярославу Железняку.

Нардеп робить висновок, що заява Єрмака про готовність вирушити на фронт не відповідає дійсності.

"Нікуди він не звертався, ніде він не служить, здається, і служити не буде. Говорять, десь тримає свій особистий фронт в лісах Конча-Заспи", - підсумував Железняк.

Нагадаємо, у грудні журналісти видання "Слідство.Інфо" звернулись до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився Андрій Єрмак до Сил Оборони і в якому роді військ. У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська про те, що колишній глава ОП у їх складі службу не проходить. Сам Андрій Єрмак щодо його подальших планів після роботи в Офісі президента не відповів.

5 грудня видання "Дзеркало тижня"повідомило, що Андрій Єрмак відвідував Службу зовнішньої розвідки. 11 грудня у СЗР відповіли на запит депутата Ярослава Железняка про те, що Андрій Єрмак до них для проходження Служби не звертався, і жодних особливих умов чи статусів громадянину Єрмаку не Службою надавались.

Фокус писав про те, як Андрій Єрмак вирішив піти на фронт. "Я не хочу створювати проблем для Зеленського: я їду на фронт. Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій", —писав Єрмак.