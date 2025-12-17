Андрій Єрмак не вирушив на фронт, хоч і обіцяв, — ЗМІ

Після відставки вже колишній керівник Офісу президента заявляв, що буде на фронті. Але на фронті Андрій Єрмак так і не з'явився. І в лави ЗСУ він не вступив.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови свого офісу 28 листопада. Після цього вже ексголова Офісу президента дав єдиний коментар виданню New York Post про те, що йде на фронт: "Я готовий до будь-яких репресій… я чесна і порядна людина". Але журналісти видання "Слідство.Інфо" звернулись до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився колишній чиновник до Сил Оборони і в якому роді військ.

У Силах оборони дали відповідь Сухопутні війська про те, що Андрій Єрмак у їх складі Службу не проходить.

Сам Андрій Єрмак щодо його подальших планів після роботи в Офісі президента не відповів.

Журналісти також запитали у Дениса, молодшого брата Андрія Єрмака, чи знає він, де його брат. Запитання Єрмак молодший проігнорував. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.

"Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7", — сказав Денис Єрмак, який розповів, що зараз служить на Покровському напрямку.

Денис Єрмак, за інформацією Голови СБУ Василя Малюка, служить снайпером в Іноземному Легіоні Головного управління розвідки. СБУ, як повідомляв Малюк, у травні запобігла замаху на нього.

Денис Єрмак також заявив, що його брата звільнили несправедливо і "через американців".

Відставка Андрія Єрмака сталась всередині переговорного процесу між Україною та США щодо завершення російсько-української війни.

5 грудня видання "Дзеркало тижня"повідомило, що Андрій Єрмак відвідував Службу зовнішньої розвідки. 11 грудня у СЗР відповіли на запит депутата Ярослава Железняка про те, що Андрій Єрмак до них для проходження Служби не звертався, і жодних особливих умов чи статусів громадянину Єрмаку не Службою надавались.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Андрій Єрмак вирішив піти на фронт. "Я не хочу створювати проблем для Зеленського: я їду на фронт. Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій", —писав Єрмак.

Тим часом військовослжбовиця ЗСУ, колишня народна депутатка Тетяна Чорновол розповіла, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не відповів на її запрошення мобілізуватися до її підрозділу ЗСУ пілотом дронів.