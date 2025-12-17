Андрей Ермак не отправился на фронт, хоть и обещал, — СМИ

После отставки уже бывший руководитель Офиса президента заявлял, что будет на фронте. Но на фронте Андрей Ермак так и не появился. И в ряды ВСУ он не вступил.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы своего офиса 28 ноября. После этого уже экс-глава Офиса президента дал единственный комментарий изданию New York Post о том, что уходит на фронт: "Я готов к любым репрессиям... я честный и порядочный человек". Но журналисты издания "Слідство.Інфо" обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли бывший чиновник к Силам Обороны и в каком роде войск.

В Силах обороны дали ответ Сухопутным войскам о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит.

Сам Андрей Ермак относительно его дальнейших планов после работы в Офисе президента не ответил.

Журналисты также спросили у Дениса, младшего брата Андрея Ермака, знает ли он, где его брат. Вопрос Ермак младший проигнорировал. Но сказал, что по поводу службы брат к нему не обращался.

"Относительно службы его — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7", — сказал Денис Ермак, который рассказал, что сейчас служит на Покровском направлении.

Денис Ермак, по информации главы СБУ Василия Малюка, служит снайпером в Иностранном Легионе Главного управления разведки. СБУ, как сообщал Малюк, в мае предотвратила покушение на него.

Денис Ермак также заявил, что его брата уволили несправедливо и "из-за американцев".

Отставка Андрея Ермака произошла внутри переговорного процесса между Украиной и США по завершению российско-украинской войны.

5 декабря издание "Зеркало недели" сообщило, что Андрей Ермак посещал Службу внешней разведки. 11 декабря в СВР ответили на запрос депутата Ярослава Железняка о том, что Андрей Ермак к ним для прохождения Службы не обращался, и никаких особых условий или статусов гражданину Ермаку не предоставлялись Службой.

Напомним, Фокус писал о том, как Андрей Ермак решил уйти на фронт. "Я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям", -писал Ермак.

Между тем военнослужащая ВСУ, бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не ответил на ее приглашение мобилизоваться в ее подразделение ВСУ пилотом дронов.