На Волыни священник посвятил мужчину в дьяконы, чтобы его не мобилизовали

Новый способ уклониться от мобилизации задокументировали сотрудники спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона на Волыни. Они задержали священника, который посвятил военнообязанного в дьяконы, чтобы тот получил отстрочку от мобилизации и исключение из реестра "Оберіг".

За свои услуги святой отец запросил $10 тысяч, рассказала ZAXID.NET спикер спецпрокуратуры Юлия Шевченко.

"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, священник предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тыс. грн он получил на банковскую карту, остальную – $8 тысяч – наличными во время личной встречи", – объяснила Шевченко.

Когда правоохранители провели обыски дома и автомобиля иерея, то нашли средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Отметим, что правоохранители раскрывают десятки фактов схем по уклонению от мобилизации с помощью пограничников, сотрудников ТЦК и СП, полицейских, медиков и т.д, которые за деньги помогают либо пересечь границу, либо получить бронь и отстрочку за наличные. Суммы – от $500 до $16500.

Только за две недели прокуроры Специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали 46 человек, причастных к уголовным правонарушениям, связанным с неправомерной выгодой, незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу и уклонением от мобилизации. Общая сумма неправомерной выгоды – около 8 млн грн.

