На Волині священник посвятив чоловіка в диякони, щоб його не мобілізували

Новий спосіб ухилитися від мобілізації задокументували співробітники спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону на Волині. Вони затримали священника, який висвятив військовозобов'язаного у диякони, щоб той отримав відстрочку від мобілізації та виключення з реєстру "Оберіг".

За свої послуги святий отець запросив $10 тисяч, розповіла ZAXID.NET речниця спецпрокуратури Юлія Шевченко.

"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, священник пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабара в розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську карту, решту — $8 тисяч — готівкою під час особистої зустрічі", — пояснила Шевченко.

Коли правоохоронці провели обшуки будинку та автомобіля ієрея, то знайшли засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Зазначимо, що правоохоронці розкривають десятки фактів схем з ухилення від мобілізації за допомогою прикордонників, співробітників ТЦК і СП, поліцейських, медиків тощо, які за гроші допомагають або перетнути кордон, або отримати бронь і відстрочку за готівку. Суми — від $500 до $16500.

Лише за два тижні прокурори Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов'язаних із неправомірною вигодою, незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон та ухиленням від мобілізації. Загальна сума неправомірної вигоди — близько 8 млн грн.

