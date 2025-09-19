Военный отказался служить в ТЦК и получил пять лет тюрьмы: решение суда

В Чернигове военнослужащего приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказы и являться в часть во время мобилизации.

По информации Единого государственного реестра судебных решений, 1 сентября 2025 года Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел дело военнослужащего, который не явился на службу в установленное время и место, нарушив положения военных уставов и законы Украины во время военного положения.

Суд установил, что солдат, назначенный на должность стрелка-помощника гранатометчика в отделении охраны, должен был прибыть к новому месту службы 21 февраля 2024 года, но не появился. Он оставался дома и занимался личными делами до 3 марта. Отсутствие на службе он объяснял состоянием здоровья и прохождением стационарного лечения в военном госпитале, а по возвращении в часть хотел продолжать службу, но не в назначенной воинской части.

Суд учел многочисленные доказательства: предписание о прибытии в часть, медицинские справки, рапорты о службе, служебные характеристики и показания свидетелей. Было установлено, что военнослужащий сознательно оставил место службы без уважительных причин, чем нарушил дисциплинарные и конституционные обязанности, включая выполнение приказов командиров и защиту государства во время военного положения.

Обвиняемый ранее не имел судимостей, имеет двоих детей, находится на стационарном лечении из-за хронических болезней и гипертонии. Суд учел его состояние здоровья, семейные обстоятельства и то, что он не нанес материальный ущерб, однако признал, что эти обстоятельства не освобождают от уголовной ответственности за сознательное оставление службы.

Учитывая тяжесть совершенного правонарушения и необходимость поддержания воинской дисциплины во время военного положения, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок предварительного заключения, который начался 21 апреля 2025 года, засчитывается в срок отбывания наказания.

До вступления приговора в законную силу военнослужащий будет оставаться под стражей без определения залога. Он имеет право подать апелляцию в Черниговский апелляционный суд в течение 30 дней от провозглашения приговора.

