Этого мало: нардеп Федиенко раскрыл реальную зарплату сотрудников ТЦК (видео)

Народный депутат Александр Федиенко рассказал о проблемах с зарплатой работников территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, нынешний уровень оплаты в 20 тысяч гривен не соответствует нагрузке и сложным условиям работы персонала.

Как пояснил Федиенко в интервью каналу "Суперпозиция", он обращался в Министерство обороны Украины с просьбой пересмотреть заработную плату работников ТЦК, в том числе гражданских сотрудников, но получил ведомственный ответ: "Денег нет". По его словам, персонал центров работает в сложных психологических условиях и имеет ненормированный рабочий день, выполняя задачи по поиску и захоронению погибших, а также другие важные функции.

Депутат уточнил, что предложение повысить зарплату до уровня, который получают работники НАБУ, ГБР и прокуратуры, было лишь сарказмом.

"Если бы у ТЦК была такая заработная плата, возможно, они работали бы еще эффективнее, хотя и так выполняют свои обязанности на должном уровне", — отметил Федиенко.

Он также пояснил, что пока не существует никаких законопроектов по повышению зарплат или реформированию ТЦК.

"Я просто написал обращение в Министерство обороны с просьбой пересмотреть оплату для гражданских работников, потому что они выполняют те же функции, что и военнослужащие", — добавил нардеп.

Федиенко подчеркнул, что во время войны невозможно полностью перейти на контрактную армию из-за ограниченного количества подготовленных специалистов и постоянных потерь. По его словам, территориальные центры комплектования остаются ключевым элементом в обеспечении пополнения Вооруженных сил Украины.

Депутат также выразил критическое отношение к предыдущим идеям реформирования военкоматов, отметив, что борьба должна быть направлена не на "коррупцию как явление", а на конкретных коррупционеров, как среди должностных лиц, так и среди граждан, дающих взятки.

"Я был как раз против того, чтобы даже предыдущие идеи реформирования, тогда это были не ТЦК, а военкоматы, реализовывались. Это экосистема, которая четко понимала, как бороться с коррупцией: не с коррупцией как явлением, а с коррупционерами. Когда говорим мифическими фразами "давайте бороться с коррупцией", забываем, кто создает коррупцию — коррупционеры. Возможно, надо искать коррупционеров с обеих сторон: чиновников и граждан, которые дают взятки. Нужно брать этих коррупционеров и проводить следственные действия. А куда реформировать ТЦК? Куда дальше?", — отметил он.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает рост минимальной зарплаты в Украине до 8 647 грн, а средней — 30 032 грн.

Также Фокус писал, что самые высокие зарплаты в Украине получают IT-специалисты и финансисты: средний оклад в сфере информации и телекоммуникаций — 67 222 гривны, в финансовой и страховой деятельности — 55 994 гривны.