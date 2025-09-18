Цього мало: нардеп Федієнко розкрив реальну зарплату співробітників ТЦК (відео)

Народний депутат Олександр Федієнко розповів про проблеми із зарплатою працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, нинішній рівень оплати в 20 тисяч гривень не відповідає навантаженню та складним умовам роботи персоналу.

Як пояснив Федієнко в інтерв’ю каналу "Суперпозиція", він звертався до Міністерства оборони України з проханням переглянути заробітну плату працівників ТЦК, зокрема цивільних співробітників, але отримав відомчу відповідь: "Грошей немає". За його словами, персонал центрів працює у складних психологічних умовах і має ненормований робочий день, виконуючи завдання з пошуку та поховання загиблих, а також інші важливі функції.

Депутат уточнив, що пропозиція підвищити зарплату до рівня, який отримують працівники НАБУ, ДБР та прокуратури, була лише сарказмом.

"Якби у ТЦК була така заробітна плата, можливо, вони працювали б ще ефективніше, хоча і так виконують свої обов’язки на належному рівні", — зазначив Федієнко.

Він також пояснив, що наразі не існує жодних законопроектів щодо підвищення зарплат або реформування ТЦК.

"Я просто написав звернення до Міністерства оборони з проханням переглянути оплату для цивільних працівників, бо вони виконують ті ж функції, що й військовослужбовці", — додав нардеп.

Федієнко наголосив, що під час війни неможливо повністю перейти на контрактну армію через обмежену кількість підготовлених фахівців і постійні втрати. За його словами, територіальні центри комплектування залишаються ключовим елементом у забезпеченні поповнення Збройних сил України.

Депутат також висловив критичне ставлення до попередніх ідей реформування військкоматів, зазначивши, що боротьба має бути спрямована не на "корупцію як явище", а на конкретних корупціонерів, як серед посадовців, так і серед громадян, що надають хабарі.

"Я був якраз проти того, щоб навіть попередні ідеї реформування, тоді це були не ТЦК, а військкомати, реалізовувалися. Це екосистема, яка чітко розуміла, як боротися з корупцією: не з корупцією як явищем, а з корупціонерами. Коли говоримо міфічними фразами "давайте боротися з корупцією", забуваємо, хто створює корупцію — корупціонери. Можливо, треба шукати корупціонерів з обох боків: посадовців та громадян, які дають хабарі. Потрібно брати цих корупціонерів і проводити слідчі дії. А куди реформувати ТЦК? Куди далі?", — зауважив він.

Нагадаємо, що уряд України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання мінімальної зарплати в Україні до 8 647 грн, а середньої — 30 032 грн.

Також Фокус писав, що найвищі зарплати в Україні отримують IT-фахівці та фінансисти: середній оклад у сфері інформації та телекомунікацій — 67 222 гривні, у фінансовій та страховій діяльності — 55 994 гривні.