Військовий відмовився служити в ТЦК та отримав п'ять років в'язниці: рішення суду

У Чернігові військовослужбовця засудили до п’яти років ув’язнення за відмову виконувати накази та з’являтися до частини під час мобілізації.

Related video

За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, 1 вересня 2025 року Деснянський районний суд Чернігова розглянув справу військовослужбовця, який не з’явився на службу у встановлений час та місце, порушивши положення військових статутів і закони України під час воєнного стану.

Суд встановив, що солдат, призначений на посаду стрільця-помічника гранатометника у відділенні охорони, мав прибути до нового місця служби 21 лютого 2024 року, але не з’явився. Він залишався вдома та займався особистими справами до 3 березня. Відсутність на службі він пояснював станом здоров’я та проходженням стаціонарного лікування у військовому госпіталі, а після повернення до частини хотів продовжувати службу, але не у призначеній військовій частині.

Суд врахував численні докази: припис про прибуття до частини, медичні довідки, рапорти про службу, службові характеристики та показання свідків. Було встановлено, що військовослужбовець свідомо залишив місце служби без поважних причин, чим порушив дисциплінарні та конституційні обов’язки, включно з виконанням наказів командирів та захистом держави під час воєнного стану.

Обвинувачений раніше не мав судимостей, має двох дітей, перебуває на стаціонарному лікуванні через хронічні хвороби та гіпертонію. Суд врахував його стан здоров’я, сімейні обставини та те, що він не завдав матеріальної шкоди, проте визнав, що ці обставини не звільняють від кримінальної відповідальності за свідоме залишення служби.

З огляду на тяжкість вчиненого правопорушення та необхідність підтримання військової дисципліни під час воєнного стану, суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Строк попереднього ув’язнення, який почався 21 квітня 2025 року, зараховується у строк відбування покарання.

До набрання вироком законної сили військовослужбовець залишатиметься під вартою без визначення застави. Він має право подати апеляцію до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів від проголошення вироку.

Раніше Фокус писав, що народний депутат Олександр Федієнко розповів про проблеми із зарплатою працівників ТЦК. За його словами, нинішній рівень оплати у 20 тисяч гривень не відповідає навантаженню та складним умовам роботи персоналу.

Окрім цього, 19 вересня під час мобілізаційних заходів у Ковелі виник конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування та групою працівників одного з підприємств. Для самозахисту військові були змушені застосувати сльозогінний газ.