"Фейкові броні": Гетманцев вимагає викликати в Раду міністра у справах ветеранів (відео)

Наталія Калмикова, за словами нардепа, має доповісти про ситуацію в підпорядкованій їй компанії, яка може надавати бронювання від мобілізації.

Гетманцев назвав цю проблему такою, що підриває основи справедливості мобілізації, про що заявив у парламенті та написав у себе в Telegram.

"Коли в державних підприємствах, на військовому меморіальному кладовищі є фейкові броні, на "чортів", які сидять у тилу, займаються незрозуміло чим, замість того, щоб іти служити..." — емоційно висловився депутат.

За його словами, він дуже поважає Калмикову, але просить викликати її на засідання парламенту 3 лютого, щоб вона доповіла, що відбувається в підпорядкованому їй відомстві, і дала відповідь, коли завершитися проблема фейкових бронювань.

Гетманцев вважає, що всіх посадових осіб, причетних до цієї ситуації, потрібно притягнути до кримінальної відповідальності.

Напередодні екснардеп і громадський діяч Борислав Береза теж поцікавився в Наталії Калмикової ситуацією з бронюванням ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Володимира Петрова та Сергія Іванова

"Дуже хочеться дізнатися, чому ви вирішили працевлаштувати не ветерана війни, який служив Україні та був демобілізований після отриманого поранення або через інвалідність, а Петрова?", — пише він.

Лакшері-бронювання на НВМК: з чого почався скандал

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк 12 січня на своєму YouTube-каналі опублікував відео під назвою "Бронь для пропагандистів: де "працюють" рупори Банкової", у якому, зокрема, повідомив, що співведучі каналу "Ісландія" Володимир Петров і Сергій Іванов нібито отримали бронювання від мобілізації. Причому Петров, як з'ясувалося, заброньований у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище", де працює з 31 липня 2025 року.

"Обізнані джерела кажуть, що Петров працює [в НВМК] на повній робочій ставці, він — фахівець відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Ба більше, він минулого року отримав із держбюджету гроші за свою роботу. Невеликі — 70 тисяч гривень, але достатні, щоб скористатися стовідсотковим бронюванням", — розповів Железняк.

Сергій Іванов отримав бронювання в липні 2025 року як співробітник від ТОВ "Стар трек Індастріс" — компанії — підрядника "Енергоатому". Відстрочка діє до червня 2026 року.

Сергій Іванов теж має бронь Фото: Facebook

"І ще один цікавий збіг: бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ і САП, яку так ретельно виправдовували в ефірах", — зауважив нардеп.

При цьому і Іванов, і Петров критикували тих, хто критикував ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака в ухиленні від мобілізації. Той, до речі, після відставки обіцяв піти захищати країну, але, як з'ясували розслідувачі, досі на фронті так і не з'явився.

На момент написання матеріалу Наталія Калмикова поки ніяк не прокоментувала ситуацію. Також поки що нічого не сказали щодо розслідування Железняка і резонансу навколо нього Іванов і Петров.

