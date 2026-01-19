Работает "на бумаге" в НВМК и получает 72 тыс. грн: новые детали скандала с фейковой броней Петрова

Политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров, официально трудоустроен в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". И, как отмечает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, его должность фактически дает фейковую бронь от мобилизации, которая действует до 21 января.

В частности, на своей странице в Telegram он заявил, что трудоустройство Петрова организовал директор НВМК Ярослав Пронюткин, который давно знаком с ним и поддерживает дружеские отношения. По словам нардепа, это не кадровая потребность, а сознательная схема, которая позволяет Петрову избегать службы в ВСУ.

Более того, кроме бронирования во время войны, Петров получает 72 874 грн в месяц в должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Официально он готовит информационные материалы, сопровождает коммуникации учреждения, мониторит медиапространство, составляет аналитические справки и взаимодействует со СМИ. На самом деле, по данным Железняка, за все время работы он создал только одну вырезку из сюжета телеканала "Рада".

Также в своей публикации Железняк отмечает, что учреждение не может бронировать 100% сотрудников, и фактически в НВМК создают "нужные" должности для "VIP-уклонистов". Среди вакансий остаются только смотритель колумбария и водитель катафалка, тогда как настоящие специалисты, которые по состоянию здоровья не могут служить на фронте, лишены рабочего, к примеру из-за Петрова.

Кроме того, президент подписал изменения в Указ №126, которые позволяют военным замещать гражданские должности. Однако директор НВМК использовал это для личной выгоды: место и зарплата достались Петрову, а не настоящему специалисту, который действительно мог бы понадобиться учреждению.

"То есть логика была такова, что на вкладчиках нужно работать на 100% действующих военных, которые можно туда командовать. Я убежден, что у нас в ВСУ сейчас много настоящих специалистов. Которые по разным причинам, в первую очередь из-за проблем со здоровьем, не могут нести службу на фронте", — добавил нардеп в своей заметке.

Реакция НВМК на обвинения в фейковом трудоустройстве Владимира Петрова

И все же после ряда обвинений в СМИ и от общественных деятелей НВМК объяснило, что кадровые решения, в частности прием работников на работу, принимает исключительно руководитель учреждения в пределах своих полномочий и без дополнительного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины.

Также учреждение сообщило, что журналисты и заинтересованные лица могут обращаться к руководству или в отдел по коммуникациям и информационным технологиям с официальными запросами по кадровым вопросам, в соответствии с законодательством.

"Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" всегда открыто к профессиональному и конструктивному диалогу", — добавили они в заметке.

На это Ярослав Железняк отметил, что после недели скандала НВМК наконец выступил с официальным заявлением. Но относительно трудоустройства Петрова учреждение посоветовали уточнять непосредственно у него.

"Правда, учитывая, что он там работает "на бумаге", интересно сколько же еще в отделе коммуникации работает людей)))", — поинтересовался нардеп.

Напомним, что недавно журналисты "Интерфакс-Украина" подтвердили место работы Владимира Петрова в НВМК. В частности, его назначили на должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

Также народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев вызвал руководительницу Минветеранов Наталью Калмыкову из-за фейкового бронирования в "Национальном военном мемориальном кладбище". По его словам, она должна доложить о ситуации в подчиненной ей компании