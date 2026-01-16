Скандал с фейковыми бронированиями: СМИ получили подтверждение трудоустройства Петрова

Политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров официально трудоустроен в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что Петров благодаря этой работе имеет бронь от мобилизации.

Владимир Петров в ГУ "НВМК" работает ведущим специалистом отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий, отметили в ведомстве на запрос журналистов "Интерфакс-Украина".

"Петров Владимир Владимирович занимает должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", — говорится в ответе.

Там также переилчили обязанности, которые выполняет Петров в учреждении:

подготовка информационных материалов;

информационное и коммуникационное сопровождение деятельности ГУ "НВМК";

мониторинг информационного пространства;

подготовка аналитических справок;

администрирование и наполнение информационных ресурсов учреждения;

по поручению начальника отдела взаимодействие со средствами массовой информации и другими информационными площадками.

Кроме того, в ГУ "НВМК" подчеркнули, что всего у них работает 53 сотрудника.

В то же время народный депупат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк несколько дней назад сообщил, что Владимир Петров благодаря трудоустройству в ГУ "НВМК" с 31 июля имеет бронирование от мобилизации.

Напомним, 16 января Министерство ветеранов начало служебное расследование относительно информации о бронировании от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".

15 января нардеп Даниил Гетманцев предложил вызвать в Раду министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову из-за фейковых бронирований в ГУ "НВМК".