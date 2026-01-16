Скандал з фейковими бронюваннями: ЗМІ отримали підтвердження працевлаштування Петрова

Політтехнолог та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров офіційно працевлаштований в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що Петров заявдяки цій роботі має бронь від мобілізації.

Володимир Петров в ДУ "НВМК" працює провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зазначили у відомстві на запит журналістів "Інтерфакс-Україна".

"Петров Володимир Володимирович обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", — йдеться у відповіді.

Там також переілчили обов'язкки, які виконує Петров в установі:

підготовка інформаційних матеріалів;

інформаційний та комунікаційний супровід діяльності ДУ "НВМК";

моніторинг інформаційного простору;

підготовка аналітичних довідок;

адміністрування та наповнення інформаційних ресурсів установи;

за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Крім того, в ДУ "НВМК" підкреслили, що загалом у них працює 53 співробітники.

Водночас народний депупат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк кілька днів тому повідомив, що Володимир Петров завдяки працевлаштуванню в ДУ "НВМК" з 31 липня має бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, 16 січня Міністерство ветеранів почало службове розслідування щодо інформації про бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

15 січня нардеп Данило Гетманцев запропонував викликати в Раду міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову через фейкові бронювання в ДУ "НВМК".