У Мінветеранів почали розслідування після скандалу з фейковими бронюваннями

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування щодо інформації про бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).

Про початок розслідування повідомила глава відомства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства у сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", — заявила вона.

Бронювання Володимира Петрова та Сергія Іванова — деталі скандалу

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк 12 січня на своєму YouTube-каналі опублікував відео під назвою "Бронь для пропагандистів: де "працюють" рупори Банкової", у якому, зокрема, повідомив, що співведучі каналу "Ісландія" Володимир Петров і Сергій Іванов нібито отримали бронювання від мобілізації.

За його інформацією, Петров заброньований у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище", де "працює" з 31 липня 2025 року.

Сергій Іванов отримав бронювання в липні 2025 року як співробітник від ТОВ "Стар трек Індастріс" — компанії — підрядника "Енергоатому". Відстрочка діє до червня 2026 року.

15 січня народний депутат Данило Гетманцев зажадав викликати Наталію Калмикову на засідання парламенту 3 лютого для пояснень. Верховна Рада підтримала його пропозицію. Сергій Іванов і Володимир Петров ситуацію поки не прокоментували.