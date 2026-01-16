В Минветеранов начали расследование после скандала с фейковыми бронированиями

Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование по информации о бронировании от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК).

О начале расследования сообщила глава ведомства Наталия Калмыкова, отвечая на вопросы в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается бронирований на НВМК, мы начали служебное расследование для того, чтобы выявить, если есть такие факты, несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения", – заявила она.

Бронирование Владимира Петрова и Сергея Иванова — детали скандала

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк 12 января на своем YouTube-канале опубликовал видео под названием "Бронь для пропагандистов: где "работают" рупоры Банковой", в котором, в частности, сообщил, что соведущие канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов якобы получили бронирование от мобилизации.

Відео дня

По его информации, Петров забронирован в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище", где "работает" с 31 июля 2025 года.

Сергей Иванов получил бронирование в июле 2025 года как сотрудник от ООО "Стар трек Индастрис" – компании — подрядчика "Энергоатома". Отстрочка действует до июня 2026 года.

15 января народный депутат Даниил Гетманцев потребовал вызвать Наталью Калмыкову на заседание парламента 3 февраля для объяснений. Верховная Рада поддержала его предложение. Сергей Иванов и Владимир Петров ситуацию пока не прокомментировали.