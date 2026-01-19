Працює "на папері" у НВМК і отримує 72 тис. грн: нові деталі скандалу з фейковою бронею Петрова

Політтехнолог і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров, офіційно працевлаштований у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". І, як зазначає народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, його посада фактично дає фейкову бронь від мобілізації, яка діє до 21 січня.

Зокрема, на своїй сторінці в Telegram він заявив, що працевлаштування Петрова організував директор НВМК Ярослав Пронюткін, який давно знайомий із ним і підтримує дружні стосунки. За словами нардепа, це не кадрова потреба, а свідома схема, яка дозволяє Петрову уникати служби у ЗСУ.

Ба більше, окрім бронювання під час війни, Петров отримує 72 874 грн на місяць на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Офіційно він готує інформаційні матеріали, супроводжує комунікації установи, моніторить медіапростір, складає аналітичні довідки та взаємодіє зі ЗМІ. Насправді ж, за даними Железняка, за весь час роботи він створив лише одну вирізку зі сюжету телеканалу "Рада".

Також у своїй публікації Железняк зазначає, що установа не може бронювати 100% співробітників, і фактично у НВМК створюють "потрібні" посади для "VIP-ухилянтів". Серед вакансій залишаються лише доглядач колумбарію та водій катафалка, тоді як справжні спеціалісти, які через стан здоров’я не можуть служити на фронті, позбавлені робочого, до прикладу через Петрова.

Крім того, президент підписав зміни до Указу №126, які дозволяють військовим заміщати цивільні посади. Проте директор НВМК використав це для особистої вигоди: місце і зарплата дісталися Петрову, а не справжньому фахівцю, який дійсно міг би знадобитися установі.

"Тобто логіка була така, що на вкладниках потрібно працювати на 100% діючих військових, які можна туди командувати. Я переконаний, що у нас в ЗСУ зараз багато справжніх спеціалістів. Які з різних причин, в першу чергу через проблеми зі здоровʼям, не можуть нести службу на фронті", — додав нардеп у своєму дописі.

Реакція НВМК на звинувачення у фейковому працевлаштуванні Володимира Петрова

Та все ж після низки звинувачень у ЗМІ та від громадських діячів НВМК пояснило, що кадрові рішення, зокрема приймання працівників на роботу, ухвалює виключно керівник установи в межах своїх повноважень і без додаткового погодження з Міністерством у справах ветеранів України.

Також установа повідомила, що журналісти та зацікавлені особи можуть звертатися до керівництва або до відділу з комунікацій та інформаційних технологій з офіційними запитами щодо кадрових питань, відповідно до законодавства.

"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" завжди відкрита до фахового та конструктивного діалогу", — додали вони в дописі.

На це Ярослав Железняк відзначив, що після тижня скандалу НВМК нарешті виступив з офіційною заявою. Але щодо працевлаштування Петрова установу порадили уточнювати безпосередньо у нього.

"Правда, враховуючи, що він там працює "на папері", цікаво скільки ж ще у відділі комунікації працює людей)))", — поцікавився нардеп.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти "Інтерфакс-Україна" підтвердили місце роботи Володимира Петрова у НВМК. Зокрема, його призначили на посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Також народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев викликав очільницю Мінветеранів Наталію Калмикову через фейкове бронювання в "Національному військовому меморіальному кладовищі". За його словами, вона має доповісти про ситуацію в підпорядкованій їй компані