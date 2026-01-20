"Накупив нерухомості і дорогих авто": Петров міг заробляти на "відбілюванні" корупціонерів, — нардеп

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що політтехнолог і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров міг заробляти на "відбілюванні" діяльності корупціонерів. За словами депутата, гроші могли надходити на рахунки іншого ведучого "Ісландії", Сергія Іванова.

На тлі скандалу з "фейковим бронюванням" на "Національному військовому меморіальному кладовищі" про ймовірні великі "тіньові" заробітки Володимира Петрова та Сергія Іванова народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив 20 січня у своєму Telegram-каналі. За його словами, офіційних доходів ведучих не вистачило б навіть на десяту частину їхніх дорогих покупок.

"Виявляється, їхня робота на відбілювання корупціонерів була ще достатньо прибуткова. Що дало можливість непогано накупити собі і нерухомості, і дорогих автівок", — написав Железняк

За його словами, в його розпорядженні є інформація про криптогаманець Іванова, на який, імовірно, могла поступати більшість оплат.

Також Железняк анонсував відео про ймовірних власників анонімних Telegram-каналів, які "активно використовувались для поширення атак на антикорупційні органи" й опонентів колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Железняк заявив, що Петров за гроші "відбілював корупціонерів" Фото: скриншот

Володимир Петров і Сергій Іванов на момент публікації новини не коментували допис Ярослава Железняка.

Скандал із фейковим бронюванням Петрова: деталі

Після повідомлень Ярослава Железняк про фейкові бронювання ведучих "Ісландії" ЗМІ отримали підтвердження працевлаштування Володимира Петрова в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

19 січня Железняк заявив, що "фейкову бронь" Петрову допоміг отримати директор НВМК Ярослав Пронюткін, з яким політтехнолог нібито підтримує дружні стосунки. За даними нардепа, Петров отримує, крім бронювання, зарплату 72 874 грн на місяць.

Також 20 січня Ярослав Железняк повідомляв, що проти Володимира Петрова відкрили кримінальне провадження щодо можливої держзради. За словами нардепа, справу має розслідувати Служба безпеки України.