"Накупил недвижимости и дорогих авто": Петров мог зарабатывать на "отбеливании" коррупционеров, — нардеп

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что политтехнолог и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров мог зарабатывать на "отбеливании" деятельности коррупционеров. По словам депутата, деньги могли поступать на счета другого ведущего "Исландии", Сергея Иванова.

На фоне скандала с "фейковым бронированием" на "Национальном военном мемориальном кладбище" о вероятных больших "теневых" заработках Владимира Петрова и Сергея Иванова народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил 20 января в своем Telegram-канале. По его словам, официальных доходов ведущих не хватило бы даже на десятую часть их дорогих покупок.

"Оказывается, их работа на отбеливание коррупционеров была еще достаточно прибыльная. Что дало возможность неплохо накупить себе и недвижимости, и дорогих автомобилей", — написал Железняк

По его словам, в его распоряжении есть информация о криптокошельке Иванова, на который, предположительно, могло поступать большинство оплат.

Также Железняк анонсировал видео о вероятных владельцах анонимных Telegram-каналов, которые "активно использовались для распространения атак на антикоррупционные органы" и оппонентов бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Железняк заявил, что Петров за деньги "отбеливали коррупционеров" Фото: скриншот

Владимир Петров и Сергей Иванов на момент публикации новости не комментировали сообщение Ярослава Железняка.

Скандал с фейковым бронированием Петрова: детали

После сообщений Ярослава Железняк о фейковых бронированиях ведущих "Исландии" СМИ получили подтверждение трудоустройства Владимира Петрова в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" на должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

19 января Железняк заявил, что "фейковую бронь" Петрову помог получить директор НВМК Ярослав Пронюткин, с которым политтехнолог якобы поддерживает дружеские отношения. По данным нардепа, Петров получает, кроме бронирования, зарплату 72 874 грн в месяц.

Также 20 января Ярослав Железняк сообщал, что против Владимира Петрова открыли уголовное производство о возможной госизмене. По словам нардепа, дело должна расследовать Служба безопасности Украины.