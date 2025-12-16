"Наши Бонни и Клайд": блогер раскритиковал сообщение бывшего министра МИД (фото)

Богдан Беспалов резко высказался относительно публичного сообщения бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он назвал Кулебу и его партнершу "Бонни и Клайд" и обвинил их в оторванности от реалий жизни украинцев во время войны и отключений электроэнергии.

Беспалов раскритиковал сообщение Кулебы, которое тот опубликовал 3 недели назад о поддержке в сложные времена. В частности, бывший министр МИД написал:

"Когда у вас дома нет света, когда есть прилеты, когда на душе смятение, когда кажется, что справедливости нет и не будет, будьте вместе с самыми близкими и берегите свет друг в друге".

Сообщение Дмитрия Кулебы Фото: Instagram

В ответ Богдан Беспалов заявил, что подобные месседжи выглядят неуместно на фоне образа жизни пары. Он вспомнил о публичных мероприятиях, светских выходах и сотрудничестве с людьми, которых назвал токсичными, подчеркнув, что "легко говорить о ценностях, когда живешь свою лучшую жизнь".

Также блогер обратился непосредственно к Светлане Павелецкой, поставив под сомнение ее профессионализм как пиарщицы и заявив о "большом количестве зашкваров". По его словам, после волны критики сообщение пары в Facebook было заархивировано. Однако в Instagram Кулебы сообщение все еще можно найти.

"Люди в отчаянии, но вы радуйтесь за нашу любовь и как мы кайфуем на полную", — написал Беспалов, подытожив, что украинские элиты, по его мнению, не осознают реальной жизни большинства граждан.

Богдан Беспалов о сообщении Кулебы Фото: Telegram

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая публично не комментировали критику блогера.

