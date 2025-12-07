"Бежать не буду": Кулеба объяснил, почему не присоединился к ВСУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, почему не стал в ряды Вооруженных сил Украины.

По его словам, он готов к этому, если получит повестку. Об этом Кулеба рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Соколова напомнила о том, что Кулеба в январе 2024-го года в интервью ABC News заявил, что Украина никогда не уступит России, а украинцы будут бороться до конца.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем бороться лопатами. Потому что на кону для Украины поставлено существование этой нации", — заявил Кулеба.

Соколова спросила о том, почему экс-глава МИД не находится на фронте.

Кулеба пояснил, что он в дальнейшем остается в Украине, и запись программы происходит в Киеве.

"Придет повестка — я не буду бежать за границу. Я посвятил войне 2,5 года своей жизни, начиная с первой ночи, когда никто не верил, что мы устоим. Я никуда не убегаю, сижу дома", — заявил Кулеба.

Дипломат объяснил, что не пошел добровольцем, потому что "посвятил 2,5 года назад, чтобы остановить войну". Впрочем пообещал пойти, если получит повестку.

Мобилизация в Украине

Ранее народный депутат "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ежемесячно в Украине в Вооруженные силы Украины мобилизуют около 30 тысяч человек, однако этого количества не хватает для того, чтобы избежать просачивания российской армии. Зато для покрытия потребностей ВСУ нужно мобилизовать минимум вдвое больше.

При этом Костенко считает, что долговременная война такого масштаба, как российско-украинская, невозможна без принудительной мобилизации, поскольку только рекрутинг здесь не поможет.

Напомним, недавно украинский юморист, блогер и стример Кирилл Ганин присоединился к рядам ВСУ. Перед этим он называл попытку пересечь Тису "самым тупым выбором, который можно сделать", подчеркнув, что каждый должен ответственно принимать решение относительно своей жизни и обязанностей.

Ранее сообщалось, как будут наказывать по-новому людей, которые "уклоняются" от мобилизации.