Мобилизация в Украине: как уклонистов будут наказывать по-новому

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз считает, что ситуацию только принуждением не исправить. Адвокат Роман Симутин, со своей стороны, считает, что уклонистам могут еще больше ограничить доступ к базовым государственным услугам.

Представитель оборонного комитета парламента, председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский заявил в комментарии для ТСН, что сейчас идет обсуждение этих вопросов.

"На данный момент есть обсуждение этих вопросов. Каких-то конкретных законодательных инициатив пока нет", — ответил нам Федор Вениславский. При этом он воздержался от комментирования того, какой может быть эта ответственность. Парламентарий аргументировал это тем, что пока нет согласия в вышеупомянутых вопросах.

А Ирина Фриз, парламентарий из этого же комитета, которая неоднократно комментировала вопрос мобилизации, отметила, что варианты наказания для нарушителей уже были предусмотрены в действующем законодательстве. Но по ее мнению надо создать мотивацию для мужчин не нарушать условия мобилизации.

"Для того, чтобы уклонистов или СЗЧшников не становилось больше. Поэтому в данном контексте надо подходить комплексно, взвешивать все "за" и "против", понимать, что одним принуждением невозможно решить проблему, которая была создана руками власти", — говорит она.

И добавляет, что одним из вариантов мотивации она считает увеличение денежного обеспечения.

"Нужно начинать с тех маркеров, которые бы давали возможность не уклоняться от несения службы", — говорит Фриз.

Адвокат Роман Симутин, предполагает, что на этот раз возможны ограничения для тех нарушителей закона, которые будут пытаться официально трудоустроиться.

"Мне кажется, что будет не только постфактум. Например, будет невозможно официально трудоустроиться. Было прописано, что невозможно трудоустроиться без военного билета. Возможно, будет невозможно официально трудоустроиться, если есть нарушения, связанные с этим документом. Возможно, дойдет до того, что определенные органы должны будут отреагировать, если увидят такие нарушения. Считаю, что точно будет проговариваться ситуация со студентами. Об этом давно говорят", — говорит Симутин.

По его словам, возможно, внесут изменения в законодательство, связанное со студентами и будут проверять как определенные лица посещают учебное заведение.

Резюмируя, он отмечает: "Думаю, сделают более жесткими условия принятия на работу, на обучение. Сейчас указано, что должен быть военно-учетный документ. Что там написано — проблемы человека. Это может измениться".

Также нарушителям мобилизационного законодательства могут ограничить доступ к базовым государственным услугам, ведь до него доходила информация о случаях, когда во время мобилизации отдельные врачи якобы интересовались у стационарных пациентов в возрасте от 18 до 60 лет о том, все ли у них в порядке с военно-учетными документами.

Наказание за уклонение от мобилизации сейчас — что известно

В соответствии с Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые уклоняются от призыва по мобилизации или от воинского учета, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Административная ответственность

Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, то к нему применяется административная ответственность в виде штрафа.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает в случае, если человек обновил данные в ТЦК и СП, прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе, но отказался идти на службу в Вооруженные силы Украины. Или — если лицо систематически уклоняется от мобилизации.

Это статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации на особый период", согласно которой лицо наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

