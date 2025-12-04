Мобілізація в Україні: як ухилянтів каратимуть по-новому

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фриз вважає, що ситуацію лише примусом не виправити. Адвокат Роман Симутін, зі свого боку, вважає, що ухилянтам можуть ще більше обмежити доступ до базових державних послуг.

Представник оборонного комітету парламента, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський заявив у коментарі для ТСН, що зараз триває обговорення цих питань.

"На даний момент є обговорення цих питань. Якихось конкретних законодавчих ініціатив поки немає", — відповів нам Федір Веніславський. При цьому він утримався від коментування того, якою може бути ця відповідальність. Парламентар аргументував це тим, що поки немає згоди у вищезазначених питаннях.

А Ірина Фріз, парламентарка з цього ж комітету, яка неодноразово коментувала питання мобілізації, зазначила, що варіанти покарання для порушників вже були передбачені в чинному законодавстві. Але на її думку треба створити мотивацію для чоловіків не порушувати умови мобілізації.

"Для того, щоб ухилянтів або СЗЧшників не ставало більше. Тому в даному контексті треба підходити комплексно, зважувати всі "за" і "проти", розуміти, що одним примусом неможливо розв’язати проблему, яку було створено руками влади", — каже вона.

Та додає, що одним з варіантів мотивації вона вважає збільшення грошового забезпечення.

"Потрібно починати з тих маркерів, які б давали можливість не ухилятись від несення служби", — каже Фріз.

Адвокат Роман Сімутін, припускає, що цього разу можливі обмеження для тих порушників закону, які будуть намагатися офіційно працевлаштуватись.

"Мені здається, що буде не тільки постфактум. Наприклад, буде неможливо офіційно працевлаштуватись. Було прописано, що неможливо працевлаштуватись без військового квитка. Можливо, буде неможливо офіційно працевлаштуватись, якщо є порушення, пов’язані з цим документом. Можливо, дійде до того, що певні органи повинні будуть відреагувати, якщо побачать такі порушення. Вважаю, що точно буде проговорюватись ситуація із студентами. Про це давно кажуть", — каже Сімутін.

За його словами, можливо, внесуть зміни до законодавства, пов’язаного із студентами і перевірятимуть як певні особи відвідують навчальний заклад.

Резюмуючи, він зазначає: "Думаю, зроблять жорсткішими умови прийняття на роботу, на навчання. Зараз зазначено, що повинен бути військово-обліковий документ. Що там написано — проблеми людини. Це може змінитись".

Також порушникам мобілізаційного законодавства можуть обмежити доступ до базових державних послуг, адже до нього доходила інформація про випадки, коли під час мобілізації окремі лікарі начебто цікавились у стаціонарних пацієнтів віком від 18 до 60 років про те, чи все у них в порядку з військово-обліковими документами.

Покарання за ухилення від мобілізації зараз – що відомо

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією або від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність

Якщо військовозобов’язаний ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає у разі, якщо людина оновила дані у ТЦК та СП, пройшла військово-медичну комісію та була визнана придатною до служби, але відмовилась йти на службу до Збройних сил України. Або — якщо особа систематично ухиляється від мобілізації.

Це стаття 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", згідно з якою особа карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

