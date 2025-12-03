"Они же идиоты": что говорил недавно мобилизованный Кирилл Ганин об уклонистах, которые бежали через Тису

Украинский юморист, блогер и стример Кирилл Ганин вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Ранее он комментировал резонансную шутку об уклонистах, погибших, пытаясь переплыть Тису при попытке нелегально покинуть страну.

2 декабря издание "Комментарии Украина" сообщило, что Ганина мобилизовали и доставили в Святошинский районный ТЦК и СП. Там он прошел военно-врачебную комиссию, все необходимые проверки и был отобран в одну из боевых бригад ВСУ. Сам юморист ранее неоднократно заявлял, что не имеет бронирования и готов пойти служить, хотя две его предыдущие попытки мобилизоваться с начала полномасштабной войны были безуспешными.

Шутка про уклонистов в Тисе

На фоне новости о его мобилизации снова получила огласку скандальная шутка с выступления команды "Фам Фаталь": "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". В интервью Маше Ефросининой Ганин ранее подчеркнул, что фраза не принадлежит ему и озвучивал ее не он. Впрочем, отношение к тем, кто пытается убежать от мобилизации через опасные маршруты, он не скрывал и тогда.

"Типы, которые бежали из страны через Тису, — вы взрослые люди. Если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в реке... ну, извините, это же факт. Как можно идти против факта?" — сказал Ганин.

Комик назвал попытку пересечь Тису "самым тупым выбором, который можно сделать", подчеркнув, что каждый должен ответственно принимать решения относительно своей жизни и обязанностей.

"На войне всем страшно. Но сейчас ты можешь умереть от войны где угодно в Украине. Поэтому бояться этого — странно. А настолько сильно бояться, чтобы лезть в реку... Как по мне, в голове что-то не так. Они решили плыть, они утонули. Это их сознательный выбор. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Они же идиоты", — заявил он.

Когда Ефросинина отметила, что погибшие имели семьи, Ганин ответил, что именно близкие должны были бы остановить их от таких действий.

