"Вони ж ідіоти": що казав нещодавно мобілізований Кирило Ганін про ухилянтів, які втікали через Тису

Український гуморист, блогер і стрімер Кирило Ганін долучився до лав Збройних сил України. Раніше він коментував резонансний жарт про ухилянтів, що загинули, намагаючись переплисти Тису під час спроби нелегально покинути країну.

2 грудня видання "Коментарі Україна" повідомило, що Ганіна мобілізували та доставили до Святошинського районного ТЦК та СП. Там він пройшов військово-лікарську комісію, усі необхідні перевірки й був відібраний до однієї з бойових бригад ЗСУ. Сам гуморист раніше неодноразово заявляв, що не має бронювання і готовий піти служити, хоча дві його попередні спроби мобілізуватися від початку повномасштабної війни були безуспішними.

Жарт про ухилянтів в Тисі

На тлі новини про його мобілізацію знову набув розголосу скандальний жарт із виступу команди "Фам Фаталь": "Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі". В інтерв’ю Маші Єфросиніній Ганін раніше наголосив, що фраза не належить йому й озвучував її не він. Утім, ставлення до тих, хто намагається втекти від мобілізації через небезпечні маршрути, він не приховував і тоді.

Відео дня

"Тіпи, які втікали з країни через Тису, — ви дорослі люди. Якщо ваші мізки додумалися тільки до того, щоб втонути у річці… ну, вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту?" — сказав Ганін.

Комік назвав спробу перетнути Тису "найбільш тупим вибором, який можна зробити", підкресливши, що кожен має відповідально приймати рішення щодо свого життя та обов’язків.

"На війні всім страшно. Але зараз ти можеш вмерти від війни будь-де в Україні. Тому боятися цього — дивно. А настільки сильно боятися, щоб лізти в річку… Як на мене, в голові щось не так. Вони вирішили плисти, вони втонули. Це їх свідомий вибір. Я що, не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти", — заявив він.

Коли Єфросиніна зауважила, що загиблі мали родини, Ганін відповів, що саме близькі мали б зупинити їх від таких дій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Даня Повар, відомий комік шокував, як його батько підтримує росіян.