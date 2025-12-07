"Тікати не буду": Кулеба пояснив, чому не долучився до ЗСУ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, чому не став до лав Збройних сил України.

За його словами, він готовий до цього, якщо отримає повістку. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Соколова нагадала про те, що Кулеба у січні 2024-го року в інтерв'ю ABC News заявив, що Україна ніколи не поступиться Росії, а українці будуть боротися до кінця.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Тому що на кону для України поставлене існування цієї нації", — заявив Кулеба.

Соколова спитала про те, чому ексголова МЗС не перебуває на фронті.

Кулеба пояснив, що він надалі залишається в Україні, і запис програми відбувається в Києві.

"Прийде повістка — я не буду тікати за кордон. Я присвятив війні 2,5 роки свого життя, починаючи з першої ночі, коли ніхто не вірив, що ми встоїмо. Я нікуди не тікаю, сиджу вдома", — заявив Кулеба.

Дипломат пояснив, що не пішов добровольцем, тому що "присвятив 2,5 роки тому, щоб зупинити війну". Утім пообіцяв піти, якщо отримає повістку.

Мобілізація в Україні

Раніше народний депутат "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що щомісяця в Україні до Збройних сил України мобілізують близько 30 тисяч осіб, однак цієї кількості не вистачає для того, щоб уникнути просочування російської армії. Натомість для покриття потреб ЗСУ потрібно мобілізовувати щонайменше вдвічі більше.

При цьому Костенко вважає, що довготривала війна такого масштабу, як російсько-українська, неможлива без примусової мобілізації, оскільки тільки рекрутинг тут не допоможе.

Нагадаємо, нещодавно український гуморист, блогер і стрімер Кирило Ганін долучився до лав ЗСУ. Перед цим він називав спробу перетнути Тису "найбільш тупим вибором, який можна зробити", підкресливши, що кожен має відповідально приймати рішення щодо свого життя та обов’язків.

Раніше повідомлялося, як каратимуть по-новому людей, які "ухиляються" від мобілізації.