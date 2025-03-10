"Я подкаблучник": Кулеба раскрыл секрет крепких отношений с Павелецкой (фото, видео)

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба познакомились еще в начале 2000-х. Надолго их пути разошлись, однако со временем пара снова нашла друг друга.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл секрет крепких отношений с бизнесвумен Светланой Павелецкой. Об этом дипломат рассказал в интервью Славе Демину.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая дали интервью

Пара призналась, что почти не ссорится.

"Мы не ссоримся. Я не могу вспомнить ни одной ссоры. Мы 20 лет шли друг к другу, чтобы потом тратить это время на ссоры? Мне очень повезло, что у Светланы очень короткая память", — с юмором рассказал Дмитрий Кулеба.

В частности, экс-министр называет себя "подкаблучником" и говорит, что не видит смысла спорить с возлюбленной.

"Когда-то один мудрый человек, опытный в отношениях с женщинами, в браках, сказал мне: "Ты можешь, конечно, бороться, навязывать, диктовать, но оно все равно только приведет к тому, что ты будешь тратить свои нервы, а счастья оно тебе не прибавит". Я тогда категорически не согласился, а жизнь показала, что это именно так, поэтому у нас сейчас, я считаю, идеальные отношения, потому что я подкаблучник, а Света считает, что у нас в семье патриархат. Поэтому на стыке этих осознаний, что она признает мое главенство, а я ее, мы живем счастливо и равноправно", — отметил дипломат.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая

История любви Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Дмитрий и Светлана знакомы около 20 лет. Еще в начале 2000-х, когда они учились в университете, пара тренировалась в командах студентов-международников.

По словам влюбленных, во время первой встречи "что-то вспыхнуло", однако их дороги надолго разошлись. Только в 2014 году Кулеба и Павелецкая снова встретились. Тогда бизнесвумен работала на "1+1", а дипломат вернулся в МИД.

После второй встречи и развития романа пара начала жить вместе в 2021 году. А в 2022 бывший министр иностранных дел официально развелся с Евгенией Кулебой.

Сейчас пара живет в квартире Светланы, а свою недвижимость политик отдал сыну Егору. Дмитрий и Светлана признались, что их дети от предыдущих союзов довольно хорошо ладят между собой.

Напомним, Дмитрий Кулеба ушел в отставку из МИД.

Также Фокус писал о поздравлении Светланы Павелецкой с днем рождения от Дмитрия Кулебы.