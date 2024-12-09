"Спасибо, что ты есть": Дмитрий Кулеба чувственно поздравил любимую с днем рождения (фото)

Дипломат и его возлюбленная познакомились более 20 лет назад. Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая вместе с 2021 года.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утром 9 декабря нежно поздравил свою избранницу Светла Павелецкую с днем рождения. Он опубликовал фото в Instagram, на котором видно, как влюбленные держатся за руки.

"С днем рождения. Спасибо, что ты есть, и что ты моя", — подписал снимок экс-министр.

Известно, что Дмитрий и Светлана знакомы уже 20 лет. Пара познакомилась еще в 2003 году, когда будущий глава МИД учился на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где изучал международное право. Только в 2014 году Кулеба и Павелецкая снова встретились. Однако романтические отношения начали только в 2021 году. По словам влюбленных, во время первой встречи "что-то вспыхнуло", однако их дороги разошлись. До этого Дмитрий Кулеба был в браке с депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. В 2022 пара развелась, они воспитывают двоих детей. У Павелецкой есть сын от предыдущих отношений. Сообщалось, что влюбленные живут в квартире Светланы, а свою квартиру политик отдал 18-летнему сыну Егору. Как он сказал ранее: "Пошел в приемыши к прекрасной женщине".

Напомним, Дмитрий Кулеба ушел в отставку из МИД.

Также Фокус писал о реакции Дмитрия Кулебы на свое увольнение.