"Дякую, що ти є": Дмитро Кулеба чуттєво привітав кохану з днем народження (фото)

Дипломат і його кохана познайомилися понад 20 років тому. Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька разом із 2021 року.

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вранці 9 грудня ніжно привітав свою обраницю Світлану Павелецьку з днем народження. Він опублікував фото в Instagram, на якому видно, як закохані тримаються за руки.

"З днем народження. Спасибі, що ти є, і що ти моя", — підписав знімок ексміністр.

Відомо, що Дмитро та Світлана знайомі вже 20 років. Пара познайомилася ще 2003 року, коли майбутній голова МЗС навчався на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчав міжнародне право. Лише 2014 року Кулеба та Павелецька знову зустрілися. Однак романтичні стосунки розпочали тільки 2021 року. За словами закоханих, під час першої зустрічі "щось спалахнуло", проте їхні дороги розійшлися. До цього Дмитро Кулеба був у шлюбі з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У 2022 пара розлучилася, вони виховують двох дітей. У Павелецької є син від попередніх стосунків. Повідомлялося, що закохані живуть у квартирі Світлани, а свою квартиру політик віддав 18-річному синові Єгору. Як він сказав раніше: "Пішов у прийомиші до прекрасної жінки".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба пішов у відставку з МЗС.

Також Фокус писав про реакцію Дмитра Кулеби на своє звільнення.