"Я підкаблучник": Кулеба розкрив секрет міцних стосунків з Павелецькою (фото, відео)

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба познайомилися ще на початку 2000-х. Надовго їхні шляхи розійшлися, проте з часом пара знову знайшла одне одного.

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив секрет міцних стосунків з бізнесвумен Світланою Павелецькою. Про це дипломат розповів в інтервʼю Славі Дьоміну.

Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька дали інтервʼю

Пара зізналася, що майже не свариться.

"Ми не сваримося. Я не можу згадати жодної сварки. Ми 20 років йшли один до одного, щоб потім витрачати цей час на сварки? Мені дуже пощастило, що у Світлани дуже коротка пам'ять", – з гумором розповів Дмитро Кулеба.

Зокрема, ексміністр називає себе "підкаблучником" та каже, що не бачить сенсу сперечатися з коханою.

"Колись одна мудра людина, досвідчена в стосунках з жінками, у шлюбах, сказала мені: "Ти можеш, звісно, боротися, нав'язувати, диктувати, але воно все одно тільки призведе до того, що ти марнуватимеш свої нерви, а щастя воно тобі не додасть". Я тоді категорично не погодився, а життя показало, що це саме так, тому у нас зараз, я вважаю, ідеальні стосунки, тому що я підкаблучник, а Свєта вважає, що у нас в сім'ї патріархат. Тому на стику цих усвідомлень, що вона визнає моє верховенство, а я її, ми живемо щасливо і рівноправно", – зазначив дипломат.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

Історія кохання Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Дмитро та Світлана знайомі близько 20 років. Ще на початку 2000-х, коли вони навчалися в університеті, пара тренувалася в командах студентів-міжнародників.

За словами закоханих, під час першої зустрічі "щось спалахнуло", проте їхні дороги надовго розійшлися. Аж у 2014 році Кулеба та Павелецька знову зустрілися. Тоді бізнесвумен працювала на "1+1", а дипломат повернувся до МЗС.

Після другої зустрічі та розвитку роману пара почала жити разом у 2021 році. А у 2022 колишній міністр закордонних справ офіційно розлучився з Євгенією Кулебою.

Наразі пара живе у квартирі Світлани, а свою нерухомість політик віддав сину Єгору. Дмитро та Світлана зізналися, що їхні діти від попередніх союзів доволі добре ладнають між собою.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба пішов у відставку з МЗС.

Також Фокус писав про привітання Світлани Павелецької з днем народження від Дмитра Кулеби.