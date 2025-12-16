"Наші Бонні і Клайд": блогер розкритикував допис колишнього міністра МЗС (фото)

Богдан Беспалов різко висловився щодо публічного допису колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він назвав Кулебу та його партнерку "Бонні і Клайд" та звинуватив їх у відірваності від реалій життя українців під час війни та відключень електроенергії.

Беспалов розкритикував допис Кулеби, який той опублікував 3 тижні тому про підтримку в складні часи. Зокрема, колишній міністр МЗС написав:

"Коли у вас вдома немає світла, коли є прильоти, коли на душі сумʼяття, коли здається, що справедливості немає і не буде, будьте разом з найближчими і бережіть світло одне в одному".

Допис Дмитра Кулеби Фото: Instagram

У відповідь Богдан Беспалов заявив, що подібні меседжі виглядають недоречно на тлі способу життя пари. Він згадав про публічні заходи, світські виходи та співпрацю з людьми, яких назвав токсичними, наголосивши, що "легко говорити про цінності, коли живеш своє краще життя".

Також блогер звернувся безпосередньо до Світлани Павелецької, поставивши під сумнів її професійність як піарниці та заявивши про "велику кількість зашкварів". За його словами, після хвилі критики допис пари у Facebook був заархівований. Однак у Instagram Кулеби допис все ще можна знайти.

"Люди у відчаї, але ви радійте за нашу любов і як ми кайфуємо на повну", — написав Беспалов, підсумувавши, що українські еліти, на його думку, не усвідомлюють реального життя більшості громадян.

Богдан Беспалов про допис Кулеби Фото: Telegram

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька публічно не коментували критику блогера.

